Precisando de EMPREGO? 12 MIL VAGAS disponíveis em SÃO PAULO! Mutirão de Empregos em andamento!

A 8ª edição do Mutirão de Empregos da UGT (União Geral dos Trabalhadores) começou hoje, terça-feira (01). Aconteceu na sede do Sindaticato dos Comerciários de São Paulo, localizado na região central da cidade, no Vale do Anhangabaú.

Até o dia 04 de agosto, serão disponibilizadas 12 mil vagas para trabalhadores que buscam oportunidades de emprego ou reintegração no mercado. As vagas abrangem diversas áreas e são destinadas a todas as faixas etárias, incluindo jovens aprendizes e pessoas acima de 50 anos. No Mutirão de Empregos também há oportunidades específicas para mulheres, negros e a população LGBTQIA+. A expectativa é que, pelo menos, 80% das vagas sejam preenchidas.

“Estamos focados na inclusão social e capacitação profissional, e a novidade deste ano é que há uma grande quantidade de vagas para jovens aprendizes, pois, embora o desemprego tenha diminuído, continua alto entre os jovens. Portanto, o primeiro emprego não apenas mantém o jovem na escola, mas também lhe proporciona oportunidades de conseguir segundo e terceiro empregos”, afirmou o presidente do Sindicato dos Comerciários e da UGT, Ricardo Patah.

Mutirão oferece capacitação para candidatos

De acordo com Patah, este ano o mutirão estabeleceu uma parceria com o Sistema S, que possibilitará a oferta de capacitação personalizada, de acordo com as necessidades das empresas que já se comprometeram com a iniciativa conjunta. “Caso a empresa identifique a necessidade de alguma capacitação adicional, a vaga fica reservada, e o candidato realiza o treinamento necessário antes de iniciar o trabalho. É por isso que chamo de mutirão da solidariedade e esperança, e tenho convicção de que teremos um resultado muito positivo”.

Todas as empresas participantes do mutirão estarão reunidas no edifício do sindicato. Os interessados farão o registro para verificar qual tipo de emprego se encaixa em seu perfil. Após o preenchimento da ficha, o candidato é encaminhado para a entrevista. “Muitas dessas entrevistas já resultam em contratação imediata, e a pessoa sai daqui com o emprego garantido. Em outras situações, há uma primeira seleção, seguida de testes adicionais realizados pela própria empresa, mas já é um ótimo começo”, destacou Patah.

Direitos Humanos também está participando

Adicionalmente, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) participa oferecendo uma variedade de serviços ao público. Isso inclui:

Emissão de certidão de nascimento;

Orientações sobre como proceder com a retificação do nome civil;

Acesso ao Disque 100, que permite denúncias de abusos e violações dos direitos humanos.



Além disso, o MDHC disponibiliza as funcionalidades do aplicativo Clique Cidadania, destinado tanto a brasileiros como a migrantes no país.

A missão do MDHC é fornecer informações que aumentem a conscientização sobre os direitos humanos. A intenção também é orientar os cidadãos sobre a forma adequada de encaminhar denúncias relacionadas a violações de trabalho escravo, trabalho escravo doméstico e outras questões ligadas aos direitos e exercício da cidadania da população.

Mutirão de Empregos é uma das iniciativas incentivadas pelo governo

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é de extrema importância fornecer iniciativas como essa para possibilitar a cada trabalhador e trabalhadora uma ampla gama de informações, serviços e oportunidades de capacitação. Ele ressaltou que o número de empregos gerados no primeiro semestre, alcançando 1,23 milhão, poderia ter sido maior se a taxa de juros tivesse caído.

“Espero que no segundo semestre o Banco Central cumpra sua obrigação legal, observando os indicadores econômicos e monitorando os juros de acordo com esses indicadores. Pelos dados, os juros poderiam estar mais baixos do que estão. Aliás, é uma responsabilidade do Banco Central também monitorar o emprego”, afirmou.

Marinho expressou sua expectativa de que uma nova etapa se inicie no segundo semestre, com aumento de investimentos e produção. Tudo isso estará alinhado com as políticas públicas e econômicas do governo, para impulsionar o processo de retomada e crescimento da geração de emprego.

“Da mesma forma, é essencial impulsionar a produção para sincronizar o crescimento da massa salarial com o crescimento da produção brasileira. Essa é a maneira de controlar a inflação. Não se controla a inflação apenas com austeridade e restrição de crédito, como está acontecendo. É necessário oferecer e não permitir que a demanda ultrapasse a oferta disponível. É assim que se controla a inflação, aumentando empregos, salários e sem gerar inflação”, disse ele.