Preço do Etanol cai para mais uma vez e motoristas comemoram

O preço do etanol caiu pela quinta semana consecutiva nos postos do país. Após registrar uma forte alta de mais de 5,00% no início de julho, o valor médio do litro do biocombustível mudou a trajetória e passou a cair de maneira recorrente nas bombas, aliviando o bolso dos motoristas.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do etanol caiu 0,83% na semana passada no país. Com isso, o valor médio do biocombustível passou de R$ 3,62 para R$ 3,59.

Isso quer dizer que o litro do combustível ficou três centavos mais barato no país. Essa redução animou os motoristas do país, até porque foi a quinta seguida, e eles torcem por novas quedas no preço do etanol nas próximas semanas. Aliás, o etanol caiu para o menor patamar desde a semana encerrada em 22 outubro de 2022 (R$ 3,54), ou seja, em nove meses e meio.

Cabe salientar que a ANP coleta preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores. Aliás, o levantamento teve início em 2004.

Regulação dos preços do etanol no país

Geralmente, o etanol acompanha as variações da gasolina, visto que não há regulação dos preços do biocombustível no país. Assim, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina, sua concorrente nas bombas.

Na semana passada, o preço da gasolina ficou 0,18% mais alto nos postos do país. Contudo, o valor do etanol seguiu o caminho inverso, caindo novamente nos postos. Inclusive, a expectativa é que os preços da gasolina disparem nas bombas nos próximos dias devido ao reajuste promovido pela Petrobras nesta semana.

Vale destacar que os motoristas costumam recorrer à gasolina quando ela fica mais barata, deixando o etanol de lado. Assim, a demanda acaba se retraindo e os produtores passam a reduzir o preço do biocombustível para atrair mais consumidores.

Quando ocorre o contrário, e o preço da gasolina sobe, os motoristas buscam o etanol. Nesse caso, com o aumento da procura pelo biocombustível, os produtores acabam elevando o valor do etanol.

Etanol mais barato nas regiões brasileiras



Você também pode gostar:

Na semana passada, o etanol ficou mais barato em três regiões brasileiras, com as reduções oscilando entre dois e três centavos. Por outro lado, o valor subiu dois centavos no Nordeste, enquanto se manteve estável no Norte.

Os preços médios do etanol nas regiões brasileiras foram os seguintes:

Norte: R$ 4,65;

R$ 4,65; Nordeste: R$ 4,53;

R$ 4,53; Sul: R$ 3,99;

R$ 3,99; Sudeste: R$ 3,46;

R$ 3,46; Centro-Oeste: R$ 3,40.

Além disso, a ANP revelou que o preço do etanol caiu em 18 as 27 Unidades Federativas (UFs). As maiores quedas foram registradas no Amapá (30 centavos), no Espírito Santo (15 centavos) e em Santa Catarina (nove centavos). Já entre os avanços, os valores oscilaram entre um e sete centavos.

Estados do Norte têm os maiores preços do país

Em síntese, nenhum estado do Norte comercializou o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,59). Isso explica por que a região tem o maior preço médio do país. Aliás, o menor valor do Norte foi observado no Amazonas e no Tocantins, ambos comercializaram o combustível a R$ 4,60, preço 28,1% maior que a taxa média nacional.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do etanol na semana passada:

Amapá: R$ 5,39;

R$ 5,39; Roraima: R$ 5,13;

R$ 5,13; Rondônia: R$ 4,91;

R$ 4,91; Rio Grande do Norte: R$ 4,81;

R$ 4,81; Acre: R$ 4,73;

R$ 4,73; Ceará: R$ 4,71;

R$ 4,71; Sergipe: R$ 4,70.

Em suma, os maiores preços médios do país vieram de estados do Norte, seguidos por Nordeste.

Etanol x Gasolina: qual o mais vantajoso?

Muitos motoristas ficam indecisos sobre qual combustível escolher para abastecer seus veículos. No entanto, vale destacar que a gasolina tem sido a melhor opção há muitos meses.

Na verdade, a gasolina ficou mais cara no país em julho, pesando cada vez mais no bolso dos motoristas, e os preços voltaram a subir na semana passada. Por sua vez, o etanol ficou mais barato nos postos, e o biocombustível passou a apresentar um melhor custo-benefício que a gasolina em alguns estados, algo que não acontecia há alguns meses. Veja quais foram:

Mato Grosso: 60,1%;

60,1%; Goiás: 63,7%;

63,7%; São Paulo: 64,1%;

64,1%; Minas Gerais: 67,2%;

67,2%; Distrito Federal: 68,3%;

68,3%; Mato Grosso do Sul: 69,5%.

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

De acordo com os dados da ANP, apenas seis UFs tiveram percentuais inferiores a 70%. No entanto, nos 21 estados restantes, a taxa superou os 70%, caracterizando a gasolina como mais vantajosa.

Cabe salientar que, apesar da grande performance da gasolina, o etanol vem apresentando resultados cada vez mais positivos nas últimas semanas. A saber, meses atrás, o biocombustível não era mais vantajoso em nenhum estado do país. Entretanto, já está figurando como a melhor opção em algumas UFs.