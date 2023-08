Preços dos combustíveis registram ALTA NOVAMENTE

Os preços dos combustíveis estão mais uma vez em ascensão, impactando diretamente os bolsos dos brasileiros. A Petrobras informou que houve um incremento nos valores repassados ao consumidor, sendo que tanto a gasolina como o diesel sofreram aumentos de R$ 0,41 e R$ 0,78 por litro, respectivamente.

Contudo, é importante destacar que o montante efetivamente pago pelos consumidores finais pode variar consideravelmente.

Tal variação se dá devido a diversos fatores, como impostos incidentes, a proporção de biocombustíveis adicionada ao combustível e as margens de lucro praticadas tanto na distribuição quanto na revenda.

Com a retomada desses aumentos nos preços, surge também a incerteza quanto ao cálculo do custo-benefício na hora de abastecer veículos flex, aqueles capazes de utilizar tanto álcool quanto gasolina como fonte de energia.

Diante desse cenário, muitos motoristas estão questionando qual combustível se torna mais vantajoso para suas necessidades individuais e orçamento.

Enfim, quer entender melhor sobre a nova alta nos preços dos combustíveis e também saber como calcular a melhor opção caso o seu carro seja flex? Então, esse texto vai ajudar muito! Reunimos informações importantes para todo motorista.

Entenda o porquê da alta nos preços dos combustíveis

Em maio deste ano, a Petrobras introduziu uma nova abordagem em sua política de preços, assinalando o encerramento da aplicação da paridade de importação (PPI), que vinculava os preços dos combustíveis às variações do dólar e do petróleo no cenário global.



A atual estratégia comercial visa incorporar “parâmetros que capturam as condições de refino e logística otimizadas da Petrobras para determinar seus preços”, conforme comunicado pela empresa.

No entanto, o considerável aumento nos preços do petróleo no mercado global, juntamente com a súbita valorização do dólar nas últimas semanas, levaram a Petrobras a atingir um ponto de “otimização operacional máxima”, inclusive tendo que recorrer a importações adicionais para atender à demanda.

Esses fatores, segundo declarações da própria empresa, tornaram inevitáveis os reajustes nos preços dos combustíveis, tanto na gasolina quanto no diesel.

Dessa forma, o objetivo central é direcionar esforços para equilibrar novamente os preços praticados pela Petrobras em relação aos valores vigentes no mercado.

Observação

Os postos possuem a autonomia de estabelecer os preços dos combustíveis nas bombas.

Assim, a Petrobras ressalta que o valor para o consumidor final abrange impostos, a incorporação de biocombustíveis e as margens de lucro das empresas envolvidas na cadeia produtiva.

Enfim, diante desse cenário, quem possui carros flex, isto é, que pode abastecer tanto com gasolina quanto com álcool, ficam na dúvida sobre qual opção é mais vantajosa.

Então, para ajudar nessa questão, confira abaixo como realizar o cálculo para decidir o que é melhor no seu caso. Confira!

Como calcular os preços dos combustíveis?

Em períodos de preços dos combustíveis elevados, muitos consumidores encontram-se diante de uma ponderação crucial: é mais vantajoso abastecer com álcool ou gasolina?

A compreensão do desempenho específico de seu veículo para cada tipo de combustível torna-se um fator primordial na tomada de decisão. Este cálculo visa avaliar o rendimento do álcool em relação à gasolina, fornecendo insights fundamentais para uma escolha informada.

A metodologia para escolher entre abastecer com gasolina ou álcool é bastante simples:

Divida o preço do litro de etanol pelo preço do litro de gasolina;

Se o resultado for até 0,70, o álcool tende a ser mais vantajoso em termos financeiros.

Segundo Gabriel Branco, um engenheiro especializado em motores, que compartilhou sua perspectiva em uma entrevista concedida à Folha de S. Paulo, para que a substituição da gasolina pelo etanol seja econômica, o custo por litro de etanol deve ser de no máximo 70% do valor do litro de gasolina.

Isso se deve ao fato de que, em média, abastecer com álcool resulta em um rendimento cerca de 30% menor no veículo em comparação com a gasolina.

Portanto, ao tomar a decisão entre abastecer com gasolina ou álcool, é crucial considerar não apenas os preços dos combustíveis, mas também o desempenho do veículo com cada tipo de combustível.

Dessa forma, os consumidores podem maximizar sua economia e eficiência energética ao escolher a opção mais vantajosa para seu veículo e situação financeira.