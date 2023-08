Prefeito Ronaldo Lopes investe na primeira infância e entrega Creche Vovó Judith revitalizada

Oitenta crianças de famílias penedenses têm uma creche-escola totalmente reformada em sua estrutura e renovada no mobiliário, material didático, brinquedos e equipamentos, investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas entregue nesta quarta-feira, 16.

O mais recente trabalho que beneficia diretamente a primeira infância em Penedo está na Creche Vovó Judith, unidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed) onde R$ 482.585,96 reais da Prefeitura de Penedo foram utilizados na obra projetada e executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Em seu discurso, Ronaldo Lopes frisou que a creche é a mais antiga de Penedo e foi inaugurada por seu pai, em 1978, quando Hélio Lopes era o gestor da saúde do governo estadual, setor à época responsável pelo espaço público que atende crianças com até 4 anos de idade.

O Prefeito de Penedo falou de seu orgulho por devolver a creche em condições dignas para servidores e criançada, ressaltando que o ato faz parte da programação semanal da sua gestão para entrega de investimentos à população.

Com planejamento, aplicação correta de recursos próprios e parcerias sólidas – principalmente com o Governo de Alagoas -, a administração Ronaldo Lopes/João Lucas responde às fake news fabricadas pela oposição com trabalho, afirmou o prefeito muito bem avaliado pelo povo.

A solenidade também foi marcada por homenagens a Maria Judith de Góes Ramos, penedense que administrou a creche denominada com seu nome como reconhecimento ao carinho e dedicação da ex-diretora que se encontra em São Paulo e comemora aniversário neste dia 23, representada na ocasião por seu filho Nazário Góes e a nora Teresa Guedes.

O presidente da Câmara Municipal de Penedo, Messias da Filó, destacou o excelente período na administração da Prefeitura de Penedo, com Ronaldo Lopes, e a aprovação dos projetos pelos vereadores, atuação efetiva no desenvolvimentos dos trabalhos.

“A educação é um direito de todos e o nosso prefeito já comprovou que em Penedo isso é uma realidade e um dos principais objetivos da administração, e não só a creche Vovó Judith foi transformada. Outras unidades da nossa rede estão sendo e tenho a plena certeza que continuaremos fazendo o melhor para oferecer uma educação digna e de qualidade”, afirmou Luciano Lucena, gestor da SEMED Penedo.

A creche-escola reinaugurada funcionará no sistema integral, das 7h às 17 horas, no espaço completamente reformado, do telhado ao piso, com novas redes elétrica e hidráulica, reforço na estrutura da fundação, revestimento nas paredes e nas áreas molhadas, equipamentos hidráulicos novos (vaso sanitário, lavatório e pia de cozinha), área de serviço ampliada e reforçada, grades de proteção restauradas, implantação de área verde e fachada preservada em seu estilo arquitetônico original.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte