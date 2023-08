Prefeito Ronaldo Lopes prestigia abertura da FEICUSAL e anuncia inclusão do evento no calendário anual de Penedo

Artesãos e artesãs de Penedo e outros municípios alagoanos estão expondo sua arte no maior evento do setor já realizado na cidade histórica, a Feira de Intercâmbio Cultural do Sul Alagoano (FEICUSAL).

Com estandes instalados em uma super estrutura montada no estacionamento da Prainha, trabalhos artísticos de diversos estilos e materiais dividem espaço com instituições, entre elas a Cooperativa Pindorama, o Sebrae, a Sala do Empreendedor e a Codevasf.

Aberta ao público, a feira encanta pela diversidade que inclui shows musicais, apresentação de grupos folclóricos e disponibilidade de pontos de alimentação, tudo isso até a noite de domingo, 06.

O Prefeito Ronaldo Lopes e a Secretária Municipal de Cultura, Teresa Machado, prestigiaram a abertura na sexta-feira, 04. A Secretária Municipal da Mulher, Mariana Barbosa, também foi conferir de perto os trabalhos.

O encontro de alto nível inclusive já está assegurado para acontecer nos próximos anos. O gestor penedense anunciou a inclusão da FEICUSAL no calendário anual de eventos do município.

Durante a divulgação da ótima notícia, Ronaldo Lopes ressaltou que recebeu a sugestão do vereador Ernande Pinheiro, representante do legislativo penedense que também prestigiou a abertura do evento que é realizado pela Associação de Artesãos de Penedo e Regiões de Alagoas (ArtPen) com apoio da Prefeitura de Penedo e outras instituições.

Para a Secretária Teresa Machado, a FEICUSAL fomenta o trabalho dos fazedores de cultura, ao tempo em que difunde o artesanato penedense e alagoano.

“Muitos estão tendo o seu primeiro contato com uma feira dessa proporção, é um momento de muito aprendizado e troca de experiências”, destaca a gestora da SEMCLEJ.

Confira a galeria de imagens da abertura do evento e sua programa completa

FEICUSAL 2023

Fotos Deywisson Duarte e Kamylla Feitosa