Prefeito Ronaldo Lopes regulamenta Fundo Municipal de Turismo

Termo traz benefícios para o turismo de Penedo e é fundamental para a governança dos Destinos Turísticos Inteligentes

O Prefeito Ronaldo Lopes assinou o termo em que regulamenta o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), instrumento importante na governança dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs).

A assinatura aconteceu durante atividade do Programa Futuro Turismo Brasil, em Penedo, e além do Prefeito Ronaldo Lopes, participaram do ato Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa; Antônia Melo, vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), representante do setor meios e hospedagens e Ladjane Rameh, turismóloga e consultora GKS.

De acordo com Jair Galvão, gestor da SETUREC, o FUMTUR é de extrema importância e essencial para a governança dos municípios que se classificam um destino turístico inteligente.

“A partir da regulamentação, o COMTUR, colegiado importante nas políticas públicas municipais, poderá, finalmente, deliberar e movimentar orçamento de execução e de ações que são fundamentais para a consolidação de Penedo como um destino turístico de referência”, explica.

Dentre os inúmeros benefícios do FUMTUR, estão o fomento às atividades relacionadas ao turismo no município, visando a geração de emprego e renda, e melhorias na qualidade de vida da população e na infraestrutura turística.

Texto e fotos Thaciana Lima – jornalista e social media SETUREC Penedo