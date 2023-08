Prefeitura abre concurso público com mais de 100 vagas para fundamental, médio, técnico e superior

Mais um concurso público. Dessa vez, a prefeitura de São Thomé das Letras, Minas Gerais, anuncia edital com mais de 100 vagas.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 14 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da CONSCAM (www.conscamweb.com.br), banca organizadora.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo de R$ 80 a R$ 200.

Vagas concurso público

Ao todo são 101 vagas sendo ajudante geral (11 vagas), auxiliar de serviços gerais (12), gari (10) e pintor (1), para nível fundamental.

Para ensino médio e curso técnico, as chances são para os cargos de técnico em enfermagem (19) e técnico em saúde bucal (3).

Já para nível superior, as vagas são para assistente social (6), enfermeiro (6), especialista em educação básica (1), farmacêutico (3), fiscal de meio ambiente (1), fiscal de vigilância em saúde (1), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), médico PSF (2), nutricionista (2), procurador (2), professor de educação básica (5), professor de educação física (2), professor de educação infantil (5) e psicólogo (6).

As jornadas de trabalho estão entre 24, 30 e 40 horas, os salários podem ultrapassar R$ 13 mil.

Como serão as provas do concurso público?

As provas estão marcadas para 29 de outubro de 2023. Ao todo serão 30 questões divididas da seguinte forma:



10 questões de português;

5 de matemática; e

15 de conhecimentos específicos.

Os candidatos aos cargos de nível superior ainda realizarão prova de títulos, além da prova objetiva.

Outros concursos em Minas Gerais

Outro concurso MG – Minas Gerais. Dessa vez, a prefeitura de Viçosa anuncia edital para vários níveis de escolaridade.

Os salários podem chegar a R$ 4.664,98 para realizar uma jornada de 24 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 31 de outubro pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), site da banca.

Vagas concurso público MG

Ao todo serão 139 vagas. Confira a distribuição:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviço Escolar

Nível médio

Auxiliar de Educação Infantil;

Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais;

Assistente Administrativo Escolar;

Nível superior

Supervisor Pedagógico;

Professor de Educação Básica I;

Professor de Educação Básica III – Ensino Religioso;

Instrutor de Língua Brasileira de Sinais;

Professor de Educação Básica II;

Professor de Educação Básica III – Artes;

Professor de Educação Básica III – Educação Física;

Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa.

Do total de oportunidades 5% serão reservadas para as pessoas com deficiência e outras 20% ficam para os candidatos pretos, pardos e indígenas.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 02 de outubro até as 17h do dia 31 de outubro de 2023, através da internet, pelo endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.

A taxa varia a depender do cargo:

R$ 50,00 para cargos de nível fundamental;

R$ 70,00 para nível médio;

R$ 90,00 para cargos de nível superior.

Como serão as provas do concurso MG?

O concurso será dividido nas seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

Prova de redação de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de nível superior;

Prova de títulos de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior.

A primeira fase está marcada para 03 de dezembro.

Mais concurso em Minas Gerais

Mais um concurso em Minas Gerais. Dessa vez, a Câmara Municipal de Tiradentes anuncia certame para nível fundamental no legislativo municipal.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto IBDO de Gestão e Projetos.