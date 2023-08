Prefeitura abre Concurso Público com mais de 5 MIL vagas

Mais um concurso público para prefeitura. As oportunidades são para fundamental, médio e superior. Ao todo são mais de 5 mil vagas.

O prazo para inscrições termina em 5 de outubro, às 23h59. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.idecan.org.br. As taxas de participação variam de R$ 70 a R$ 130.

Vagas concurso público

As 5.054 vagas são divididas da seguinte forma:

578 para contratação imediata;

4.476 para formação de cadastro reserva.

Confira as oportunidades são:

Nível fundamental — agente administrativo (20 postos + 50 CR) e merendeira (18 + 250 CR).

Nível médio — guarda municipal (94 + 250 CR), agente comunitário de saúde (67 + 206 CR), agente cultural (2 + 2 CR), agente de trânsito e transporte (10 + 20 CR), agente social (3 + 10 CR), assistente administrativo (15 + 90 CR), assistente administrativo especializado em Libras (1 + 3 CR), assistente de recursos humanos (1 + 3 CR), assistente técnico em áudio e iluminação (2 + 2 CR), auxiliar de primeira infância (60 + 600 CR), bombeiro civil (3 + 15 CR), fiscal (2 + 12 CR), inspetor de aluno (12 + 30 CR), mestre de cerimônia (1 + 3 CR) e técnico em manutenção semafórica (1 + 6 CR).

Nível técnico — assistente técnico de edificações (1 + 2 CR), assistente técnico desenhista (1 + 3 CR), fiscal de obras (3 + 3 CR), técnico de segurança do trabalho (3 + 10 CR) e técnico projetista/CAD (1 + 3 CR).

Nível superior — advogado (1 + 3 CR), analista de políticas públicas e gestão governamental (3 + 9 CR), analista jurídico (3 + 9 CR), procurador judicial (1 + 12 CR), administrador de bando de dados (1 + 3 CR), administrador de redes (1 + 3 CR), analista contábil (1 + 2 CR), analista de controle interno (1 + 3 CR), analista de processo de registro público (1 + 3 CR), analista de sistema (1 + 15 CR), analista de suporte técnico (2 + 12 CR), analista econômico-financeiro (2 + 3 CR), analista programador (1 + 5 CR), arquiteto (3 + 3 CR), assistente social (4 + 12 CR), auditor fiscal tributário (2 + 5 CR), contador (2 + 2 CR), educador social (1 + 4 CR), enfermeiro do trabalho (1 + 3 CR), engenheiro civil (3 + 3 CR), engenheiro de tráfego (1 + 3 CR), instrutor de Libras -sala de aula (4 + 30 CR), médico do trabalho (1 + 3 CR), psicólogo (1 + 12 CR), sociólogo (1 + 3 CR), terapeuta ocupacional (1 + 3 CR) e professor em diversas áreas (213 + 2.735 CR).

As vagas oferecem salários iniciais de até R$ 8.387,05, além de benefícios como cesta básica e vale-transporte.



Como serão as provas do concurso público?

As provas estão marcadas para 28 e 29 de outubro e 18 e 19 de novembro. Sobre as etapas são:

análise de títulos para professor;

curso de formação inicial para agente comunitário de saúde;

teste físico, aferição de altura e avaliações médica e psicológica para guarda municipal

Vagas abertas

Mais editais disponibilizados. Dessa vez, são dois certames com diversos cargos. Os salários são atrativos podem chegar a R$ 8 mil.

Como organizadora, a Vunesp será responsável por receber as inscrições que serão abertas no dia 11 de setembro.

Vagas e editais

O primeiro edital anuncia que oferta vagas para Técnico em Necropsia, carreira que exige ensino médio com Técnico em Necropsia e paga salário de R$ 4.118,74 para jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Vale lembrar que o concurso ainda oferta vagas para Médico Geriatra, destinado aos formados em Medicina ou Medicina de Família, com especialização na área e registro no órgão de classe. O profissional aprovado para a função vai receber R$ 7.825,38 para trabalhar 20 horas semanais.

Sobre o segundo edital contam com as seguintes oportunidades: Técnico em Nutrição e Dietética. Os interessados deverão ter nível médio com curso técnico na respectiva área. A remuneração inicial é de R$ 4.118,74 e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas por semana.

Como se inscrever nestes editais?

Os interessados poderão se cadastrar das 10h de 11 de setembro e 23h59 do dia 16 de outubro de 2023, exclusivamente pelo site da Vunesp.

Sobre as taxas, os valores variam de acordo com a escolaridade, sendo R$ 57 para os cargos de nível técnico e R$ 83 para o que demanda diploma superior.

Como dica, o candidato deve seguir estes passos:

acessar o site www.vunesp.com.br;

ler, na íntegra e atentamente, o edital;

preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;

optar pelo cargo que deseja concorrer;

transmitir os dados da inscrição, clicando no botão “Enviar Solicitação”;

imprimir o boleto bancário; e

efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 17 de outubro de 2023, em qualquer agência bancária, atentando para o horário bancário.

