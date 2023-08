Prefeitura abre INSCRIÇÃO de Concurso Público com 2 MIL VAGAS e remuneração acima de R$4MIL

A Prefeitura de Novo Gama, localizada no Entorno do Distrito Federal, acaba de abrir as inscrições para um concurso público com uma oferta de 2.000 vagas. Essa é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e boas remunerações. Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias para participar do processo seletivo e garantir a sua vaga. Acompanhe os detalhes e prepare-se para conquistar um emprego público na cidade de Novo Gama – Goiás.

Como se inscrever no concurso público

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Novo Gama estão abertas a partir de hoje, dia 24 de setembro. Os interessados em participar devem acessar o site oficial do concurso e preencher o formulário de inscrição até o dia 24 de novembro. É importante ficar atento ao prazo, pois não serão aceitas inscrições após essa data.

Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 90 para os cargos de nível técnico e R$ 150 para os cargos de nível superior. O pagamento pode ser realizado por meio de boleto bancário, o qual será gerado ao final do processo de inscrição. Após efetuar o pagamento, é importante guardar o comprovante, pois ele será solicitado em etapas posteriores do concurso.

Vagas disponíveis e remuneração

O concurso da Prefeitura de Novo Gama oferece um total de 2.000 vagas, sendo 356 vagas para início imediato. As oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.500 a R$ 4.000. Essa é uma excelente chance para profissionais de diversas áreas ingressarem no serviço público e alcançarem estabilidade e bons salários.

Confira abaixo a lista de cargos disponíveis no concurso:

Ensino Técnico



Você também pode gostar:

Ensino Superior

Assistente social

Enfermeiro

Engenheiro ambiental

Farmacêutico

Fiscal de meio ambiente – nível I

Fiscal de obras e posturas – nível I

Fiscal de transporte público – nível I

Fiscal tributário – nível I

Fiscal de vigilância sanitária – nível I

Fisioterapeuta

Guarda civil municipal

Médico clínico geral

Médico obstetra

Médico pediatra

Médico veterinário

Médico neurologista

Nutricionista

Odontólogo

Pedagogo (assistência social)

Professor de educação básica (pedagogo)

Professor de ciências físicas e biológicas

Professor de geografia

Professor de história

Professor de língua inglesa

Professor de língua portuguesa

Professor de matemática

Profissional de educação física na saúde

Psicólogo

É importante ressaltar que a lista acima é apenas uma parte das vagas disponíveis no concurso. Para conferir a lista completa e todas as informações detalhadas sobre os cargos, é recomendado acessar o edital do concurso no site oficial. Leia atentamente todas as informações antes de realizar a sua inscrição.

Etapas do concurso

O concurso público da Prefeitura de Novo Gama será dividido em etapas, que variam de acordo com o cargo escolhido. As principais etapas do processo seletivo são:

Prova escrita: Todos os candidatos serão submetidos a uma prova escrita, que avaliará os conhecimentos específicos do cargo escolhido, além de questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Prova prática: Alguns cargos exigem a realização de uma prova prática, na qual o candidato deverá demonstrar suas habilidades técnicas relacionadas ao cargo. Prova de títulos: Para os cargos de nível superior, será realizada uma prova de títulos, na qual serão avaliados os diplomas e certificados apresentados pelos candidatos. Avaliação psicológica: Alguns cargos podem exigir a realização de uma avaliação psicológica, com o objetivo de verificar a aptidão emocional e psicológica dos candidatos para desempenhar as funções do cargo.

Dicas de preparação para o concurso

Para se destacar no concurso público da Prefeitura de Novo Gama, é fundamental que você se prepare de forma adequada. Confira algumas dicas que podem te ajudar nesse processo:

Estude o edital: Leia atentamente o edital do concurso e conheça todas as informações sobre os cargos, as etapas do processo seletivo e os critérios de avaliação. Faça um cronograma de estudos: Organize o seu tempo e crie um cronograma de estudos, dedicando um tempo diário para revisar as matérias específicas do cargo escolhido, além de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Resolva questões anteriores: Procure por questões de concursos anteriores da mesma área e resolva-as. Isso te ajudará a se familiarizar com o estilo das perguntas e a testar o seu conhecimento. Faça simulados: Realize simulados para treinar o tempo de resolução das questões e verificar o seu desempenho. Isso ajudará a controlar o nervosismo no dia da prova. Cuide da sua saúde: Mantenha uma alimentação saudável, durma bem e pratique atividades físicas regularmente. Cuidar do seu corpo e da sua mente é fundamental para ter um bom desempenho nos estudos.

O concurso público da Prefeitura de Novo Gama oferece uma excelente oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público e garantir uma estabilidade financeira. Com uma ampla oferta de vagas e remunerações atrativas, essa é uma chance única para conquistar um emprego na cidade de Novo Gama – Goiás. Não perca essa oportunidade! Faça a sua inscrição, prepare-se com dedicação e boa sorte!