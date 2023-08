Prefeitura abre SELEÇÃO com vagas para AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; veja como se inscrever

A Prefeitura de Petrolândia, município localizado no estado de Pernambuco, anunciou recentemente a abertura de uma seleção pública para a contratação de profissionais no cargo de Agente Comunitário de Saúde. A notícia foi divulgada por Ana Patrícia Jaques, Secretária Municipal de Saúde, em um comunicado feito na terça-feira, 8 de agosto.

Prefeitura de Petrolândia abre seleção para Agente Comunitário de Saúde: saiba como participar

As vagas disponíveis neste certame são direcionadas a candidatos que possuam o ensino fundamental completo. A seleção visa preencher posições importantes no setor de saúde, garantindo uma atuação efetiva na comunidade local.

Inscrições online: como participar

As inscrições para a seleção serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da Prefeitura de Petrolândia (www.petrolandia.pe.gov.br) ou diretamente no site da banca organizadora do processo seletivo.

Desse modo, para confirmar a participação, os candidatos deverão efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00.

Etapas do processo seletivo

Conforme informações oficiais, o processo seletivo compreenderá diversas etapas, sendo a primeira delas a prova objetiva. Dessa forma, as provas serão compostas por 40 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas.

Em suma, esse momento é crucial para avaliar o conhecimento e a capacidade dos candidatos em relação aos temas relevantes para a atuação como Agentes Comunitários de Saúde.

Compromisso com a comunidade de Petrolândia



A Secretária Municipal de Saúde, Ana Patrícia Jaques, compartilhou um vídeo emocionante na manhã do dia 8 de agosto, trazendo informações cruciais sobre a Seleção Pública de Agentes de Saúde. De forma sucinta, ela enfatizou a importância deste processo seletivo para a cidade e agradeceu ao prefeito Irone Duarte pela agilidade na realização do certame.

Segundo suas declarações, aquele dia foi marcado por uma celebração repleta de alegria, uma vez que representou um avanço de grande relevância na esfera da saúde em Petrolândia. Além disso, ela enfatizou que desde o início de sua gestão em 2021, foram identificadas lacunas nas equipes de agentes de saúde, uma preocupação constante entre os residentes locais.

Contudo, movendo-se incansavelmente, em colaboração direta com o Ministério da Saúde, o setor visa garantir um aumento no número de vagas. Desse modo, há aproximadamente um mês, obtiveram a tão esperada homologação. Visto que o prefeito, agindo com celeridade, tomou a iniciativa de desenvolver e submeter o projeto de lei à câmara para a aprovação das vagas.

Viabilizando, assim, a realização desse processo seletivo. Em suma, ela expressou sua sincera gratidão ao prefeito pelo empenho dedicado, assim como aos vereadores que respaldaram de maneira entusiástica essa importante empreitada.

Além disso, ela pontuou que a partir da próxima segunda-feira, a equipe encarregada dará início ao mapeamento. Bem como, ao planejamento das áreas que serão abrangidas por essa seleção. Por fim, o objetivo principal consiste em suprir as deficiências existentes, proporcionando à comunidade um serviço de saúde mais amplo e completo.

Uma importante medida para a comunidade por diversos aspectos

Certamente, a abertura da seleção para Agente Comunitário de Saúde em Petrolândia representa um passo importante na melhoria do atendimento de saúde local. Visto que a oportunidade está direcionada a profissionais com ensino fundamental completo que desejam contribuir ativamente para o bem-estar da comunidade.

Desse modo, o compromisso demonstrado pela administração municipal, aliado à dedicação da Secretária Municipal de Saúde e sua equipe, promete fortalecer ainda mais os serviços de saúde oferecidos à população de Petrolândia.

Portanto, se você atende aos requisitos e deseja fazer parte desse processo, não deixe de realizar sua inscrição. Uma vez que além de proporcionar um melhor atendimento para a população, essa oportunidade também pode ser viável para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho.