prefeitura anuncia 5 MIL oportunidades em processo seletivo

Há vagas para estudantes em São Paulo. Ao todo são 5 mil oportunidades por meio de processo seletivo da prefeitura.

Além de evitar a evasão escolar, o programa deseja dar chance aos estudantes para conquistarem o primeiro emprego.

Requisitos e vagas para estudantes

As oportunidades fazem parte do programa Bolsa Jovem. Para participar os estudantes precisam estarem inseridos na faixa etária de 16 até 20 anos.

Vale lembrar que é preciso também ser aluno de escola pública na capital, no nível médio, incluindo EJA e CIEJA (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos)

Veja outros critérios:

Alunos de escolas públicas, que estejam no nível médio, incluindo EJA e CIEJA (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos);

Ter entre 16 e 20 anos;

Residente no município de São Paulo há dois anos;

Renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo;

Não ter registro em carteira nos últimos seis meses;

Não estar recebendo seguro-desemprego.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, destacou: “A Prefeitura está mobilizada em diversas frentes para qualificar e recolocar os jovens no mercado de trabalho. Essa oportunidade contribui para que a juventude possa auxiliar na composição da renda familiar e não abandonar os estudos”.

Os alunos selecionados nas vagas para estudantes terão contato ainda com:

conteúdo da área de administração de empresas, empreendedorismo, agricultura urbana, economia criativa, planejamento de futuro, algoritmos, UX, mercado de games, além de outros temas para promover o protagonismo de jovens na cidade de São Paulo e fomentar novas competências para o Futuro do Trabalho.



As aulas serão no Portal Cate. Como as aulas são on-line os alunos poderão revisar o conteúdo sempre que quiserem. O pagamento da bolsa-auxílio no valor de R$ 683,10, será condicionado à comprovação de pelo menos 85% de frequência nas atividades oferecidas pelo projeto.

Programa

A iniciativa faz parte do Bolsa Trabalho da Prefeitura SP. Para participar é preciso seguir com as seguintes exigências:

estar desempregado, sem receber benefícios como seguro-desemprego,

pertencer a famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e residir no município de São Paulo.

O programa Bolsa Jovem ainda apresenta iniciativa inclusiva ofertando vagas para jovens autodeclarados LGBTQIA+, com deficiência e jovens imigrantes.

Como se inscrever nas vagas para estudantes ?

Os interessados deverão se inscrever no Portal Cate (www.cate.prefeitura.sp.gov.br) até o dia 22 de agosto. O pagamento da bolsa-auxílio no valor de R$ 683,10 será para aqueles que comprovarem pelo menos 85% de frequência nas atividades oferecidas pelo projeto.

Outros processos seletivos

A FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz) anuncia que as inscrições das vagas para todo o Brasil estão nos últimos dias. Vale lembrar que as oportunidades são para: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Bahia, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Ceará, além do Distrito Federal.

Os intessados poderão se inscrever até 17 de agosto por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no link: https://pp.ciee.org.br/10658.

Não há cobrança de taxas. Já o processo avaliativo vai acontecer mediante entrevista e análise curricular.

Vagas Fiocruz

Para nível médio e técnico, as vagas são para estes cargos:

Técnico em administração; Técnico em análises clínicas; Técnico em biotecnologia; Técnico em meio ambiente; Técnico em mecânica; Técnico de edificações; Técnico de laboratório em patologia clínica; Técnico em análises clínicas; Técnico em química; e Técnico em biotecnologia.

Para nível superior, serão estes cargos:

Comunicação social; Jornalismo; Publicidade e propaganda; Marketing; Produção audiovisual; Design digital; Cinema; Rádio e TV; Estudos de mídia; Relações públicas; Ciências contábeis;

Ciências da computação; Ciências biológicas; Microbiologia e imunologia; Medicina;

Biotecnologia; Fonoaudiologia hospitalar; Administração; Administração pública; Contabilidade; Arquivologia; Gestão de pessoas; Gestão hospitalar; Processamento de dados;

Sistemas de informação; Engenharia de produção; Engenharia de sistemas; Engenharia de software; Engenharia automação; Engenheiro mecânico; Engenharia industrial; Engenharia civil; Engenharia elétrica; Informática; Data mining; Computação; Tecnologia da informação; Matemática;

Farmácia; Nutrição; Enfermagem; Educação física; Fisioterapia; Pedagogia; Fonoaudiologia; Biologia; Analise de sistemas; Direito; Biomedicina; Relações internacionais; Odontologia;

Arquitetura e urbanismo; Gestão pública; Economia; Biblioteconomia; Logística; Análise e desenvolvimento de sistemas; Redes de computadores; Sistemas para internet; Secretariado;

Sociologia; Gestão de projetos; Gestão da inovação; Gestão pública; Gestão de políticas públicas; Gestão de processos gerenciais; Tecnólogo em gestão de serviço de saúde; e Gestão de Pessoas (Pós graduação (latu sensu).

A oportunidade é destinada aos estudantes que desejam aprimoramento e experiência na área de formação selecionada.

Sobre remuneração do processo seletivo Fiocruz , os valores são:

bolsa-auxílio oferecida para jornada de 4 horas por dia é R$ 486,05 (ensino médio);

R$ 787,98 (superior);

R$ 1.165,65 (pós-graduação).

Porém, para carga horária de 6 horas diárias, os valores são:

R$ 694.36 (ensino médio);

R$ 1.125,69 (superior);

R$ 1.665,22 (pós-graduação).

O auxílio-transporte oferecido para todos os estagiários é de R$ 10 por dia. No que se refere à distribuição de vagas, 10% das vagas são destinadas para pessoas com deficiência, outros 30% para aqueles que se autodeclaram negros ou pardos, 5% para candidatos indígenas e 5% para pessoas trans.