prefeitura anuncia 800 oportunidades para vários cargos com salários de até R$ 6 mil

Mais vagas de emprego ofertadas. Dessa vez, são 800 vagas nos mais variados cargos e escolaridade. Vale lembrar que para concorrer basta preencher os dados no site.

Os interessados podem acessar o Portal Cate (https://cate.prefeitura.sp.gov.br) ou indo a uma das unidades físicas. Ao se candidatar para qualquer vaga é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital). As inscrições serão recebidas até a próxima quarta-feira, dia 9 de agosto.

Vagas de emprego

Ao todo são 800 vagas para prefeitura de São Paulo para trabalhar nas áreas de serviços, comércio e da construção civil. Os salários oferecidos chegam a R$ 6.000 por mês.

Sobre o assunto, a secretária de desenvolvimento, Aline Cardoso, destacou:

“Essa semana, os profissionais do Cate conseguiram captar um número grande de vagas para oferecer à população que está com dificuldade de encontrar emprego. Com a aproximação do final do ano, alguns setores já estão disponibilizando vagas temporárias, por exemplo. Toda a população pode participar dos processos seletivos que intermediamos, sendo importante sempre manter os dados atualizados em nossa plataforma on-line ou nos postos da rede”.

O setor de supermercados oferta 250 vagas para diversas funções. Entre elas, mais de 50 para operador de caixa, com salários que variam de R$ 1.340 a R$ 1.700, sendo necessário ter completado o ensino médio e, para a maioria, ter seis meses de experiência. Das oportunidades, 40 delas possuem carga-horária de 6h diárias, com escala 6×1.

Demais vagas de emprego

Há vagas também para repositor de mercadoria, tanto em lojas quanto em supermercados. Ao todo são 50 vagas. 30 delas são destinadas a pessoas que residem próximo à zona leste, sendo necessário ter ensino fundamental completo e seis meses de experiência. Algumas posições não exigem experiência, mas o candidato precisa comprovar escolaridade no nível médio. Os salários ofertados são próximos a R$ 2 mil.

O processo seletivo ainda oferta 120 vagas para o setor de varejo. Neste caso, as oportunidades são para ajudantes de carga e descarga É necessário ter seis meses de experiência e a escolaridade é a partir do fundamental completo. O salário vai de R$ 1.399,20 até R$ 1.808.



Há vagas também para auxiliar de limpeza. Estão sendo ofertadas mais de 120 vagas. A escolaridade necessária varia entre fundamental completo e incompleto e parte das oportunidades não exige conhecimento anterior na atividade.

Outras vagas de emprego

Mais vagas de emprego no Brasil. Dessa vez, a Eletrobras anuncia oportunidades para todo o Brasil a fim de trabalhar nas subsidiárias CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas.

As vagas são para médio, técnico e superior e serão distribuídas para todas as regiões. Os interessados devem se inscrever por meio do site da TAQE (https://eletrobras.gupy.io) e cadastrar currículo na vaga pretendida. O período de inscrições varia conforme cada cargo.

Vagas

As vagas são para as seguintes áreas:

Eletrotécnica, Eletrônica, Telecomunicações, Mecânica, Química, Edificações, Agrimensura, Técnico cível, Técnico de Manutenção entre outras. Vale destacar que as contratações serão para áreas operacionais, de manutenção e operação, com posições efetivas e feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Além de programa de desenvolvimento interno, a Eletrobras garante os seguintes benefícios:

vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico e auxílio creche e pré-escola (até seis anos para dependentes).

É importante deixar claro que a Eletrobras foi privatizada em 2022 e, por esse motivo, a companhia não realiza mais concursos públicos. Desde então, as seleções devem ser feitas nos moldes de uma empresa privada, com vagas celetistas.

Outras vagas de emprego

As vagas de emprego estão a todo o vapor no Brasil. Inclusive, 2 mil vagas foram abertas. Dessa vez, para mães de alunos da rede pública de ensino.

As oportunidades fazem parte do Programa Operação Trabalho (POT) Mães Guardiãs, modalidade Guardiãs da Alimentação Escolar e tem a principal intenção de ofertar vagas de emprego, capacitação profissional e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Vagas de emprego

As vagas de emprego e demais benefícios estão sendo anunciadas para prefeitura de São Paulo. Vale lembrar que as selecionadas receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.386. A carga horária é de 30 horas semanais, com trabalho de segunda a sexta-feira, seis horas por dia.

Sobre o assunto, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, destacou que o programa tem sido uma iniciativa de sucesso da Prefeitura, pois combina a geração de renda com a capacitação profissional e o fortalecimento dos laços entre as mães e seus filhos. A Guardiãs de Alimentação Escolar vão atuar juntamente na horta mantida pelas unidades. Uma forma também de incentivar a alimentação saudável.