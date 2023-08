Prefeitura anuncia Concurso da Saúde com mais de 70 vagas e vários cargos

Mais um concurso da saúde na área. Dessa vez, a prefeitura anuncia edital com mais de 70 vagas de provimento imediato.

As oportunidades são da prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo.

Os interessados em participar da seleção podem se candidatar até o dia 16 de outubro, no site da banca organizadora, a FGV, ao custo de R$ 90,00 a R$ 120,00.

Ao todo são 72 vagas divididas da seguinte forma:

As especialidades médicas ofertadas no concurso da saúde são:

As provas vão acontecer em etapa única, isto é, apenas a objetiva. O quantitativo de questões depende do cargo. Veja:

Novo edital na praça. Dessa vez, o concurso da Câmara anuncia vagas com salários que poderão ultrapassar R$ 10 mil.

As oportunidades são para a Câmara de Monte Alto, São Paulo. Os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de setembro, no site da banca organizadora, Fundação Vunesp, ao custo de R$ 54,90 a R$ 98,80.

Vagas concurso da Câmara

As oportunidades serão divididas da seguinte forma:

Nível fundamental

CARGOS VAGAS SALÁRIO Motorista CR R$ 3.195,13 Oficial de Manutenção 1 R$ 3.195,13

Ensino médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar Técnico Legislativo CR R$ 3.195,13

Curso superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Cultural Legislativo 1 R$ 3.195,13 Agente de Produção Multimídia 1 Analista de Tecnologia da Informação (TI) CR R$ 3.195,13 Contador CR Jornalista CR R$ 3.195,13 Procurador Jurídico CR R$ 10.866,30

Os aprovados ainda receberão benefícios de auxílio alimentação no valor de R$ 850,00

Provas concurso da Câmara

O concurso vai acontecer mediante três fases:

Prova Objetiva : para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Prática : apenas para Motorista e Oficial de Manutenção, de caráter eliminatório;

: apenas para Motorista e Oficial de Manutenção, de caráter eliminatório; Prova Prático-Profissional: apenas para Procurador Jurídico, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas do concurso da Câmara estão marcadas para o dia 26 de novembro.

A divisão das disciplinas acontecerá do seguinte modo:

Motorista e Oficial de Manutenção: Língua Portuguesa – 10 Matemática – 10 Conhecimentos Específicos – 10



Auxiliar Técnico Legislativo: Língua Portuguesa – 10 Matemática e Raciocínio Lógico – 10 Conhecimentos Específicos – 20



Agente Cultural Legislativo, Agente de Produção Multimídia, Contador e Jornalista: Língua Portuguesa – 10 Matemática – 10 Atualidades – 05 Conhecimentos Específicos – 25



Analista de TI: Língua Portuguesa – 10 Matemática – 10 Raciocínio Lógico – 05 Conhecimentos Específicos – 25



Procurador Jurídico: Conhecimentos Específicos – 20



De acordo com o edital do concurso da Câmara, a prova prático-profissional visa avaliar o domínio do conhecimento jurídico e da prática processual, o desenvolvimento do tema, o domínio da norma-padrão, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação.

Já para os cargos de Motorista e Oficial de Manutenção, de caráter eliminatório e classificatório, permite avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração prática das atividades.

Outros concursos

Mais um concurso público com salários surpreendentes. Neste caso, as remunerações poderão chegar a R$ 23 mil. As oportunidades são para vários níveis de escolaridade.

As vagas são para Prefeitura de Santana de Parnaíba, São Paulo. Além disso, as inscrições estão abertas.

Vagas concurso público

São dez vagas mais formação de cadastro reserva para os seguintes cargos:

Agente de Serviços de Alimentação (CR); Lavador (1); Oficial de Manutenção – Eletricista (CR); Oficial de Manutenção – Encanador (CR); Operador de Máquinas – Tratorista (1); Agente de Defesa Civil (CR); Fiscal Municipal – de Posturas (CR); Intérprete de Libras (CR); Monitor Assistencial (CR); e Técnico em Tecnologia da Informação (CR).

Educador Esportivo – Atividades Aquáticas (CR); Educador Esportivo – Boxe (1); Educador Esportivo – Karatê (1); Fonoaudiólogo (CR); Médico – Trabalho (1); Psicólogo – Recursos Humanos (1); Psicólogo – Neuropsicologia (1); Terapeuta Ocupacional (1); Auxiliar em Saúde Bucal (CR); Técnico de Farmácia (CR); Técnico em Prótese Odontológica (CR); e Cirurgião-Dentista – Bucomaxilofacial(CR).

Médico – Cardiologia (CR); Médico – Pediátrica (CR); Médico – Cirurgia Geral (CR); Médico – Clínica Médica (CR); Médico – Endocrinologia e Metabologia (CR); Médico – Endocrinologia Pediátrica (CR); Médico – Gastroenterologia (CR); Médico – Pediatria (CR); Médico – Pneumologia (CR); Médico – Psiquiatra (CR); Médico – Psiquiatria da Infância e adolescência (CR); Médico – Reumatologia (CR); Médico – Urologia (CR); Médico Plantonista – Ginecologia e Obstetrícia (2); e Médico Plantonista – Pediatria (CR).

Como serão as provas do concurso público?

O concurso será dividido em algumas fases, A prova objetiva está marcada para 22 de outubro. As questões sãosobre conhecimentos gerais e específicos.

Além disso, o certame vai contar com outras fases: