Prefeitura anuncia CONCURSO PÚBLICO com mais de 100 VAGAS e salários de R$ 13 mil

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, o edital vai contar com oportunidades com 101 vagas e salários de R$ 13 mil.

As oportunidades são em Minas Gerais, na cidade de São Tomé das Letras. As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior e variam de 24 a 40 horas semanais.

Vagas concurso público

Confira as oportunidades:

Ajudante Geral (11 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (12 vagas);

Gari (10 vagas);

Pintor (1 vaga);

Técnico em Enfermagem (19 vagas);

Técnico em Saúde Bucal (3 vagas);

Assistente Social (6 vagas);

Enfermeiro (6 vagas);

Especialista em Educação Básica (1 vaga);

Farmacêutico (3 vagas);

Fiscal de Meio Ambiente (1 vaga);

Fiscal de Vigilância em Saúde (1 vaga);

Fisioterapeuta (2 vagas);

Fonoaudiólogo (1 vaga);

Médico PSF (2 vagas);

Nutricionista (2 vagas);

Procurador (2 vagas);

Professor de Educação Básica (5 vagas); Física (2 vagas) e Infantil (5 vagas);

Psicólogo (6 vagas).

Quando serão as provas do concurso público ?

O certame está marcado para 29 de outubro. Além disso, os cargos para nível superior ainda realizarão prova de títulos.

Sobre as inscrições, poderão ser realizadas até o dia 14 de setembro, pelo portal CONSCAM.

Conteúdo concurso público

Veja a seguir o conteúdo programático do concurso:



CONHECIMENTOS GERAIS

Cargos de Ensino Fundamental

Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Significado das palavras. Identificação de vogais e consoantes. Escritas corretas.

Matemática: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Juros simples. Sistema métrico decimal: unidades de medida (comprimento, massa e capacidade); transformações de unidades. Razão e proporção.

Cargos de Ensino Médio e Técnico

Língua Portuguesa: Fonema. Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. Acentuação. Concordância nominal. Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da Crase. Colocação dos pronomes nas frases. Análise Sintática Período Simples e Composto. Figuras de Linguagem. Interpretação de Textos. Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores. Razão e Proporção. Porcentagem. Juros Simples. Conjunto de

números reais.

Fatoração de expressão algébrica. Expressão algébrica – operações. Expressões algébricas fracionárias – operações – simplificação. MDC e MMC. Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume:

unidades de medida; transformações de unidades. Estatística: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Noções de probabilidade e análise combinatória.

Cargos de Ensino Superior

Língua Portuguesa: Fonema. Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. Acentuação. Concordância nominal. Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da Crase. Colocação dos pronomes nas frases. Análise Sintática. Período Simples e Composto. Figuras de Linguagem. Interpretação de Textos.

Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores. Razão e Proporção. Porcentagem. Juros Simples. Conjunto de números reais. Fatoração de expressão algébrica. Expressão algébrica – operações. Expressões algébricas fracionárias – operações – simplificação. MDC e MMC.

Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume: unidades de medida; transformações de unidades. Estatística: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Noções de

probabilidade e análise combinatória.

Clique aqui para acessar o edital e os conteúdos específicos

Mais concursos

Os concursos federais são uma excelente oportunidade para Minas Gerais:

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA): 40 vagas;

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 50 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 50 vagas;

Banco Central do Brasil (Bacen): 100 vagas;

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 60 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): 80 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – ACE (MDIC): 50 vagas;

Ministério da Fazenda – AFFC: 40 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – ATPS: 500 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – EPPGG: 150 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 100 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento – APO (MPO): 100 vagas; e

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40