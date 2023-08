Prefeitura anuncia dois editais com salários que podem chegar a R$ 8 MIL

Mais editais disponibilizados. Dessa vez, são dois certames com diversos cargos. Os salários são atrativos podem chegar a R$ 8 mil.

Como organizadora, a Vunesp será responsável por receber as inscrições que serão abertas no dia 11 de setembro.

Vagas e editais

O primeiro edital anuncia que oferta vagas para Técnico em Necropsia, carreira que exige ensino médio com Técnico em Necropsia e paga salário de R$ 4.118,74 para jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Vale lembrar que o concurso ainda oferta vagas para Médico Geriatra, destinado aos formados em Medicina ou Medicina de Família, com especialização na área e registro no órgão de classe. O profissional aprovado para a função vai receber R$ 7.825,38 para trabalhar 20 horas semanais.

Sobre o segundo edital contam com as seguintes oportunidades: Técnico em Nutrição e Dietética. Os interessados deverão ter nível médio com curso técnico na respectiva área. A remuneração inicial é de R$ 4.118,74 e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas por semana.

Como se inscrever nestes editais?

Os interessados poderão se cadastrar das 10h de 11 de setembro e 23h59 do dia 16 de outubro de 2023, exclusivamente pelo site da Vunesp.

Sobre as taxas, os valores variam de acordo com a escolaridade, sendo R$ 57 para os cargos de nível técnico e R$ 83 para o que demanda diploma superior.



Como dica, o candidato deve seguir estes passos:

acessar o site www.vunesp.com.br;

ler, na íntegra e atentamente, o edital;

preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;

optar pelo cargo que deseja concorrer;

transmitir os dados da inscrição, clicando no botão “Enviar Solicitação”;

imprimir o boleto bancário; e

efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 17 de outubro de 2023, em qualquer agência bancária, atentando para o horário bancário.

Como serão as provas deste edital?

O concurso vai contar com fase discursiva. Os candidatos realizarão a prova no dia 03 de dezembro. Ao todo são 40 questões divididas da seguinte forma:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

Matemática

Política de Saúde

Conhecimentos Específicos

Linha do tempo dos concursos federais autorizados

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas