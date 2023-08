prefeitura anuncia edital com 343 vagas para vários cargos

Mais um concurso SP – São Paulo. Dessa vez, o edital é da prefeitura de Caraguatatuba com oportunidades para 95 cargos.

Nesta segunda feira, 07 de agosto, foi publicado no Diário Oficial a dispensa de licitação e assinatura do contrato com a banca organizadora, que será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O certame havia sido anunciado desde 04 de agoato.

Vagas concurso SP

Ao todo serão 343 vagas 95 cargos, sendo 63 para cargos de ensino fundamental, 145 para ensino médio, 16 para ensino médio técnico e 119 para nível superior.

Os salários podem chegar até R$ 6.514,69. Segundo o prefeito, a aplicação das provas devem ocorrer no final de novembro ou início de dezembro. Portanto, o edital não deve demorar a sair.

Distribuição dos cargos:

No caso de ensino fundamental, os cargos oferecidos serão os seguintes:

Motorista II,

Artífice,

Auxiliar de Serviços Gerais,

Inspetor de Alunos,

Vigia, Coveiro,

Eletricista,

Jardineiro,

Telefonista,

Auxiliar de Topógrafo,

Eletricista de Autos,

Ajudante de Mecânico,

Operador de Máquinas Pesadas

Operador de Motoserra.

Para ensino médio:



Você também pode gostar:

Agente Administrativo,

Agente de Apoio Escolar,

Auxiliar de Enfermagem,

Agente de Fiscalização de Trânsito,

Auxiliar em Saúde Bucal,

Educador Social,

Agente de Defesa Civil,

Fiscal de Saúde Pública,

Fiscal de Obras,

Fiscal de Posturas,

Fiscal de Tributos,

Cuidador Social

Agente Social.

Para ensino médio com formação técnica:

Técnico de Enfermagem,

Técnico de Radiologia,

Técnico de Laboratório,

Técnico de Segurança do Trabalho,

Técnico em Informática,

Técnico em Prótese Dentária,

Técnico Agropecuário,

Técnico em Contabilidade,

Topógrafo,

Técnico em Aquicultura

Técnico de Arquivo.

Por fim, para nível superior:

Professor PEB I – 1º ao 5º ano,

Professor Adjunto I,

Psicólogo 30 Horas,

Psicopedagogo Institucional,

Assistente Social,

Professor PEB I – Educação Infantil,

Professor PEB I – Libras e Português,

Professor de Educação Física,

Enfermeiro,

Médico Clínico Geral,

Médico Ginecologista,

Médico Pediatra,

Professor PEB II – Inglês,

Terapeuta Ocupacional,

Fonoaudiólogo,

Médico Psiquiatra,

Analista Ambiental,

Arquiteto,

Biólogo,

Cirurgião Dentista,

Contador,

Engenheiro Agrônomo,

Engenheiro Civil,

Farmacêutico,

Fiscal Municipal,

Fisioterapeuta,

Médico Auditor,

Médico Cardiologista,

Médico Dermatologista,

Médico do Trabalho,

Médico Endrocrinologista,

Médico Gastroenterologista,

Médico Geriatra,

Médico Infectologista,

Médico Neurologista,

Médico Oftalmologista,

Médico Ortopedista,

Médico Otorrinolaringologista,

Médico Pneumologista,

Médico Reumatologista,

Médico Ultrassonografista,

Médico Angiologista,

Médico Veterinário,

Nutricionista,

Professor PEB II – Ciências,

Professor PEB II – Educação Artística,

Professor PEB II – Educação Física,

Professor PEB II – Geografia,

Professor PEB II – História,

Professor PEB II – Língua Portuguesa,

Professor PEB II – Matemática,

Técnico em Meio Ambiente,

Tecnólogo em Processamento de Dados,

Advogado – SUAS,

Controlador Interno,

Pedagogo – SUAS

Engenheiro de Aquicultura.

A inscrição está entre R$ 60 e R$ 120.

Quando aconteceu o último concurso SP

O último edital aconteceu neste ano por meio de um processo seletivo para educação. Ao todo foram 267 vagas.

No caso de ensino médio, as opções foram as seguintes:

agente de apoio escolar – 253 vagas

motorista – 6 vagas

Para nível superior:

terapeuta ocupacional – 4 vagas

fonoaudiólogo – 3 vagas

psicólogo – 1 vaga

Outros concursos SP

Mais um concurso SP ( São Paulo). Dessa vez, a prefeitura de Guarujá anuncia edital com mais de 4 mil oportunidades e vários cargos.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de agosto e devem ser realizadas pelo site Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)até 14 de setembro. A taxa varia de acordo com a carreira escolhida, confira: Nível fundamental: R$ 56

Nível médio e técnico: R$ 74

Nível superior: R$ 92 Vagas concurso SP São 4.311vagasnos seguintes cargos: Nível fundamental agente de manutenção – armador;

agente de manutenção – carpinteiro;

agente de manutenção – eletricista;

agente de manutenção – encanador;

agente de manutenção – marceneiro;

agente de manutenção – pedreiro;

agente de manutenção – pintor;

agente de manutenção – soldador;

agente de manutenção de veículos;

agente de serviços de alimentação;

agente operacional;

almoxarife;

condutor de veículos; e

operador de máquinas pesadas. Nível médio auxiliar de farmácia; e

cuidador social. Nível técnico Nível superior analista de Tecnologia da Informação e Comunicação;

assistente social;

auditor;

bibliotecário;

contador;

enfermeiro;

engenheiro elétrico;

fiscal municipal;

fonoaudiólogo;

médico em diversas especialidades;

médico veterinário;

odontólogo em diversas áreas;

psicólogo;

terapeuta ocupacional; e

turismólogo. Do quantitativo apresentado 215 são para contratação imediata e 4.096 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 2.013 a R$ 6.981, a depender do cargo escolhido pelo candidato. Como serão as provas do concurso SP? As datas das provas variam de acordo com os cargos. A aplicação está marcada nos dias 8 e 29 de outubro. As provas serão aplicadas em dias e horários diferentes, conforme os blocos a seguir: Bloco A: agente de manutenção (armador, carpinteiro, pedreiro, pintor), agente operacional, almoxarife, auditor, condutor de veículos e técnico de enfermagem. Bloco B: agente de manutenção (eletricista, encanador, marceneiro, soldador), agente de manutenção de veículos, agente de serviços de alimentação, contador, cuidador social e operador de máquinas pesadas. Bloco C: fiscal municipal. Bloco D: analista de Tecnologia da informação e Comunicação, assistente social, auxiliar de farmácia, bibliotecário, enfermeiro, engenheiro elétrico, fonoaudiólogo, médico (em todas as especialidades), médico veterinário, odontólogo (em todas as áreas), psicólogo, terapeuta ocupacional e turismólogo. A prova objetiva será composta por questões de conhecimentos gerais e específicos. Para os cargos de condutor de veículos e operador de máquinas pesadas, também haverá uma prova prática.