prefeitura anuncia edital com 378 vagas

Mais um concurso para Guarda Municipal e outros cargos. O edital é da prefeitura de Campos dos Goytacazes RJ. O edital avançou mais uma fase.

Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial. O certame já conta com banca organizadora. A escolhida foi o Instituto Consulplan.

O próximo passo é a assinatura de contrato. A ação deve acontecer nos próximos dias. De acordo com o secretário de administração e recursos humanos, Wainer Teixiera, a seleção contará com três editais independentes: um da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, um para a Guarda Municipal e o terceiro destinado a Secretaria de Transparência e Controle, Fazenda e Licitação.

Vagas concurso para Guarda Municipal

O edital vai contar com os seguintes cargos:

auditor fiscal

técnico fazendário

contador

analista de controle interno

assistente de controle interno

educador social

guarda municipal.

Serão 378 vagas para médio e superior.

Como foi o último concurso para Guarda Municipal

O certame aconteceu em 2018. Ao todo foram 100 vagas para a função de agente de combate às endemias, sendo dez reservadas a pessoas com deficiência.

O concurso foi dividido da seguinte forma:



provas objetivas

análise de títulos

testes de aptidão física

A fase objetiva contou com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa – 10 questões

matemática / raciocínio lógico – 10 questões

informática – 5 questões

conhecimentos específicos – 15 questões

Outros concursos para guarda

Mais um concurso Guarda Civil. Dessa vez, as oportunidades são para São Paulo, na cidade de Vinhedo. Ao todo são 40 vagas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Avança SP (www.avancasp.org.br), banca organizadora. A taxa de participação é R$ 66.

Concurso Guarda Civil

Ao todo são 40 vagas. Podem participar do certame candidatos com escolaridade de ensino médio completo, carteira nacional de habilitação na categoria “AB” e altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens. O salário inicial é de R$ 2.830,55, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os funcionários terão direito aos seguintes benefícios:

auxílio-alimentação no valor de R$ 1.100, auxílio-transporte de 400 e vale-transporte.

Atribuição do cargo concurso Guarda Civil

Confira as funções do cargo:

cumprir a legislação municipal atinente ao emprego; proteger o patrimônio, serviços e instalações públicas municipais, nos termos da Constituição Federal; prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, e segurança escolar;

executar funções de agente de trânsito, nos termos e condições do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997; proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

colaborar com órgãos de polícia administrativa do executivo municipal, contribuindo para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal; prestar apoio aos cidadãos em situações de risco;

auxiliar no estabelecimento de mecanismos de interação com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais, voltados para a melhoria das condições de segurança nas comunidades;

auxiliar no estabelecer parcerias com os órgãos municipais de política sociais, visando ações multilaterais de segurança no município; participar ou atuar nas comemorações cívicas programadas pelo município; atuar em turnos diurnos e noturnos, com escalas alternadas, de acordo com a legislação específica da matéria.

Como serão as provas do concurso Guarda Civil?

O concurso vai contar com as seguintes fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; teste antropométrico e teste de aptidão física, de caráter eliminatório; e avaliações psicológica específica e exame médico específico, de caráter eliminatório.

A fase objetiva vai contar com 50 questões sobre as seguintes disciplinas:

10 questões de língua portuguesa;

10 de matemática e raciocínio lógico;

5 de noções de informática; e

25 de conhecimentos específicos.

A fase objetiva será realizada no dia 19 de novembro. Os locais e horários serão avisados em tempo oportuno.