prefeitura anuncia edital com 59 cargos e salários acima de R$ 9 MIL

Mais um concurso Sudeste. As oportunidades para 2023 alcançam todos os níveis de escolaridade. Neste caso, o edital informa que os salários aproximam de R$ 10 mil.

O certame é para Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. Ao todo são 179 vagas distribuídas em 59 cargos. Os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), banca organizadora do processo de seleção. As taxas custam:

R$ 57 para ensino fundamental;

R$ 72 para níveis médio e técnico; e

R$ 105 para formação superior.

Vagas concurso Sudeste

Ao todo são 179 vagas divididas da seguinte forma:

54 são para ensino fundamental incompleto e/ou completo, distribuídas entre as seguintes funções:

agente de serviço escolar – faxina e apoio a unidade escolar (10 vagas);

ajudante de serviços gerais – braçal – construção civil (10);

auxiliar de serviços – faxina (10);

cozinheiro (3);

entregador de correspondência (CR);

motorista (10);

oficial de manutenção – armador (1);

oficial de manutenção – carpinteiro (1);

oficial de manutenção – eletricista (3);

oficial de manutenção – pedreiro (5);

operador de máquinas (1); e

pintor de fachadas, placas e sinalização (CR).

Outras 100 vagas do concurso Sudeste são destinadas a cargos de ensino médio e/ou curso técnico. Confira lista:

agente de administração (20);

agente de administração escolar (12);

agente de controle de endemias (CR);

agente de organização escolar (10);

auxiliar de desenvolvimento infantil (20);

comprador (3);

fiscal de obras (2);

fiscal de posturas municipais (2);

fiscal de transportes (1);

orientador sócio educativo (CR);

professor de educação básica I – infantil (10);

técnico agrícola (1);

técnico de saúde bucal (1);

técnico em edificações (CR);

técnico em enfermagem (10);

técnico em enfermagem de estratégias e saúde (5);

técnico em farmácia (2);

técnico em imobilização ortopédica (CR);

técnico em informática (1); e

técnico em meio ambiente (CR).

Vagas para nível superior – concurso Sudeste



analista de gestão municipal (CR);

analista de recursos humanos (CR);

analista de suporte (1);

analista programador de sistema (1);

arquiteto (1);

arquivista (1);

bibliotecário (1);

biólogo (1);

contador (CR):

enfermeiro de estratégias em saúde (2);

engenheiro agrônomo (1);

engenheiro ambiental (1);

engenheiro civil (2);

engenheiro de segurança do trabalho (CR);

engenheiro elétrico (1);

fiscal ambiental (1);

fiscal de rendas (3);

pedagogo (CR);

professor de educação básica II artes (1);

professor de educação básica II educação física (1);

professor de educação básica II inglês (1);

técnico desportivo – atletismo (CR);

técnico desportivo – basquete (CR);

técnico desportivo – futsal (CR);

técnico desportivo – ginástica rítmica (CR);

técnico desportivo – handball (CR); e

técnico desportivo – tênis de mesa (CR).

Como serão as provas do concurso Sudeste?

O concurso será composto por fase objetiva e demais etapas, a depender do cargo escolhido pelo candidato. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para oficial de manutenção (armador, carpinteiro, pedreiro e eletricista) e operador de máquinas, e prova de títulos, para professores.

Já a fase objetiva está marcada para 26 de novembro em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação.

Outros concursos em São Paulo

Mais um concurso aberto. Dessa vez, a prefeitura de Mira Estrela, em São Paulo, anuncia edital para todos os níveis de escolaridade.

As vagas serão direcionadas para 25 cargos. Os interessados poderão se inscrever até as 15h do dia 4 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Associação Brasileira de Concursos Públicos – ABCP (www.abconcursospublicos.org), banca organizadora.

As taxas variam de acordo com o cargo escolhido, tendo em vista os seguintes valores:

R$ 30 para ensino fundamental;

R$ 50 para níveis médio e técnico; e

R$ 80 para formação superior.

Vagas deste concurso aberto

As oportunidades são divididas das seguintes formas:

Os candidatos com ensino fundamental podem se inscrever para as funções de mecânico (1 + CR), braçal geral I (3 + CR), tratorista I (1 + CR), zelador I (1 + CR), jardineiro I (1 + CR), servente de pedreiro I (1 + CR), monitor de corte e costura (1 + CR) e inspetor de alunos (1 + CR).

Já para nível médio serão estas vagas: