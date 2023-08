prefeitura anuncia edital com quase 90 vagas para educação

Mais um concurso. Dessa vez, voltado para a educação. Ao todo são quase 90 vagas para diversos cargos. Confira mais esclarecimentos.

Os interessados aos cargos de Gestores Escolares e Gestores Adjuntos poderão se inscrever s até o dia 25 de agosto de 2023, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 16h na Escola Lions Adjalma Medeiros localizada na Rua Panatis, S/N, Bairro Belo Horizonte, Patos-PB. A taxa de inscrição será de 2 kg de alimento não-perecível.

Como mencionado, são 86 vagas divididas da seguinte forma:

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Por se tratar de um processo seletivo, o mandato dos gestores da educação básica da rede municipal de ensino será de dois anos, permitida uma recondução consecutiva.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva no dia 17de setembro. As questões serão sobre conhecimentos específicos. Ao todo são 20 questões.

Mais um concurso. Dessa vez, a prefeitura de Serra Alta, em Santa Catarina, anuncia oportunidades para nível fundamental, médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até as 17h do dia 15 de setembro de 2023, apenas via internet, no endereço eletrônico https://jlz.selecao.net.br. As taxas vão de R$ 40,00 a R$ 80,00

Vagas concurso

As oportunidades ofertadas são:

Professor I – Educação Infantil; Professor de Ensino Fundamental; Professor de Educação Física; Professor III – Artes; Professor III – Língua Estrangeira (Inglês); Agente Educativo; Educador Social de Pedagogia; Educador Social de Educação Física; Educador Social de Artesanato; Agente Comunitário de Saúde; Técnico em Enfermagem; Assistente Administrativo; Motorista; Operador de Máquinas; Auxiliar de Manutenção e Conservação; Servente.

A jornada de trabalho varia de acordo com o cargo, podendo ser 20 ou 40 horas. Os salários aproximam de R$ 3 mil.

Sobre as provas

As provas serão aplicadas no dia 30 de setembro com questões de:

de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos.

Outros concursos da prefeitura

Mais um concurso público para prefeitura. Dessa vez, as vagas são para nível médio, técnico e superior. As oportunidades são para o sul do país, município de Sapiranga.

Os salários podem chegar a R$ 15.382,54, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 858,14 por mês. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 22 de agosto e 17h do dia 18 de setembro de 2023, por meio do endereço eletrônico www.fundacaolasalle.org.br/concursos.

As taxas variam de acordo com o cargo. Veja:

R$ 80,00 para cargos de nível médio;

R$ 100,00 para cargos de nível técnico;

R$ 120,00 para cargos de níveis superior.

Vagas concurso público

Agente Administrativo 30h Agente Administrativo 40h Auxiliar de Sala Auxiliar Dentário – ESF Auxiliar de Veterinário Educador Social Monitor de Sala Agente Tributário Técnico de Enfermagem – ESF Técnico de Suporte em Informática Técnico em Contabilidade Bibliotecário Contador Dentista – ESF Enfermeiro Enfermeiro – ESF Farmacêutico Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Médico – ESF Médico Plantonista Professor I – Educação Infantil Professor II – Anos Iniciais do Ensino Fundamental Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Arte Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciências Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Educação Física Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Ensino Religioso Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Filosofia Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Geografia Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – História Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Informática Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Língua Inglesa Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Matemática Professor III – Anos Finais do Ensino Fundamental – Música Psicólogo Psicopedagogo Terapeuta Ocupacional Tesoureiro

Como serão as provas deste concurso público?

As provas deste concurso público estão marcadas para 22 de outubro. Além disso, os cargos de nível superior ainda cobrarão avaliação de títulos.