prefeitura anuncia edital para todos os níveis de escolaridade e salários acima de R$ 8 MIL

Mais um concurso SC – Santa Catarina. Dessa vez, a prefeitura de Santa Terezinha anuncia edital para todos os níveis de escolaridade.

As 45 vagas são imediatas mais formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever pela internet, no endereço eletrônico https://portal.sctreinamentos.selecao.site até as 23h59min do dia 03 de setembro de 2023, e terão custo de R$ 50,00, R$ 100,00 ou R$ 150,00.

Vagas concurso SC

Ao todo são 45 oportunidades para os seguintes cargos:

Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Sala de Aula, Auxiliar em Saúde Bucal, Borracheiro, Controlador Interno, Dentista, Farmacêutico, Faxineira, Mecânico, Merendeira, Motorista D, Operador de Máquinas, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Inglês, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Trabalhador Braçal e Vigilante Sanitário.

Os salários variam de acordo com a carreira e jornada de trabalho. Os salários podem chegar a R$ 8.091,87.

Como serão as provas do concurso SC?

O concurso será dividido da seguinte forma:

Prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos;

Prova prática para os cargos de Borracheiro, Faxineira, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas e Trabalhador Braçal;

Prova de títulos para os cargos de Professor e Psicólogo.

Vale lembrar que as provas objetivas estão prevista para o dia 24 de setembro de 2023, em locais e horários confirmados até dia 11 de setembro. Os gabaritos preliminares serão divulgados após as 20 horas do dia 24 de setembro e os resultados até o dia 06 de outubro.



Você também pode gostar:

Outros concursos

Os concursos federais são uma excelente oportunidade para todo o Brasil, inclusive, para a região sul. Veja os certames autorizados:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos: