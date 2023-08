Prefeitura anuncia processo seletivo com 300 vagas para trabalhar em autódromo

Mais um processo seletivo na praça. Dessa vez, estão sendo ofertadas 300 vagas para trabalhar em autódomo. A oportunidade está sendo concedida pela prefeitura de São Paulo.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 21 e 22 de agosto. Vale lembrar que não é necessário realizar inscrição prévia, batando apenas comparecer ao Cate Interlagos às 9h ou às 13h, localizado na Av. Interlagos, nº 6.122.

Vagas desta prefeitura

A maioria das oportunidades são para nível fundamental e não pedem experiência prévia. De acordo com a organização do evento será dada preferência para candidatos que tenham fácil acesso ao Autódromo de Interlagos e já tenham trabalhado com eventos. O pagamento é por diárias que variam entre R$ 110 e R$ 120, serão fornecidos vale-transporte e refeição no local.

Entre as vagas disponibilizadas estão:

auxiliar de limpeza, operador de estacionamento, controlador de trânsito e operador de tráfego.

Algumas das atividades ocorrem por turnos. A disponibilidade do candidato será analisada para posterior contratação.

Como se inscrever nestas vagas?

Para se inscrever basta escolher uma forma presencial ou online. Pela internet, o cadastro poderá ser feito pelo Portal Cate (https://cate.prefeitura.sp.gov.br).

De forma presencial, basta dirigir-se a uma das 26 unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo).



O horário de funcionamento é das 8h às 17h e os candidatos devem apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Outras vagas de emprego

Mais uma oportunidade em prol da diminuição da desigualdade. Dessa vez, as vagas de emprego são para as pessoas que tem dislexia.

Sobre o assunto, a Braspress Transporte, empresa que anuncia as vagas, destacou: “Neste mês, queremos honrar e reconhecer a incrível força das pessoas com Dislexia. Estamos contratando profissionais, esperamos por você. Abraçamos as diferenças e celebramos a capacidade única de ver o mundo de maneira extraordinária.”

O que é Dislexia

De acordo com profissionais, se trata de uma condição na qual a pessoa pode apresentar dificuldades em soletração, escrita e leitura.

Essa alteração no processamento cognitivo não pode ser visualizado como uma limitação. Vale lembrar que pessoas com dislexia frequentemente têm habilidades únicas de raciocínio, criatividade e resolução de problemas.

Como se inscrever nas vagas de emprego?

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail vagas@braspress.com.br.

No e-mail enviado pelo interessado é necessário explicitar que deseja concorrer Às vagas para pessoas ocm dislexia. Essa é uma ótima oportunidades para pessoas com dislexas mostrarem as habilidades, talentos e serem escolhidos na empresa.

Vagas de emprego

Se você quer trabalhar na Claro, confira as oportunidades. A empresa anuncia que o prozo para inscrição do processo seletivo está chegando ao fim.

Ao todo serão ofertadas 50 vagas e distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, por isso, estudantes que tiverem interesse precisam ficar atentos ao prazo final de participação.

As oportunidades são para as seguintes áreas:

Comunicação, Marketing e Serviços; Finanças, Compras e Logística; Jurídico; Novos Negócios; Recursos Humanos; Soluções Digitais & Gestão de Dados; e Tecnologia & Segurança da Informação

A principal função das oportunidades é atrair jovens nas áreas citadas acima e proporcionar oportunidades por meio do programa de estágio.

Quem pode trabalhar na Claro

Para participar do processo seletivo é preciso cumprir os seguintes requisitos:

estar matriculado como estudante do ensino superior, com a previsão de completar a graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, sendo aceitos cursos de tecnólogo e bacharelado.

Os estudantes destes cursos poderão se inscrever: