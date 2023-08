prefeitura anuncia vagas com salários de quase R$ 20 MIL

Mais um concurso. Dessa vez, a prefeitura de Lençóis Paulista, São Paulo, anuncia oportunidades para vários níveis de escolaridade.

Este é o terceiro edital da região e estão sendo ofertadas 25 vagas. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de agosto e 14 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), banca organizadora. As taxas são:

R$ 55 para ensino fundamental;

R$ 68 para níveis médio e técnico; e

R$ 89 para formação superior.

Vagas concurso

Para fundamental, as vagas são:

pintor (1 vaga) e agente de serviços urbanos (1). Os respectivos salários são de R$ 2.742,34 e R$ 1.748,41

Para nível médio, as vagas são:

agente administrativo (1), agente comunitário de saúde (3), agente de combate às endemias (1), agente de saúde (1), fiscal de tributos (1), técnico em informática (1) e vigilante (1). Os vencimentos variam de R$ 1.445,55 a R$ 3.258,04.

Para superior, as oportunidades são:

analista de sistemas (1), controlador interno (1), enfermeiro (1), enfermeiro ESF (1), médico cardiologista (1), médico de saúde da família (1), médico gastroenterologista (1), médico geriatra (1), médico ginecologista (1), médico infectologista (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), médico urologista (1) e médico veterinário (1). As remunerações partem de R$ 2.628,37 e chegam a R$ 19.851,92.



Os aprovados ainda receberão bolsa alimentação no valor de R$ 700.

Como serão as provas deste concurso?

O concurso vai contar com as seguintes fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova prática, de caráter eliminatório, para pintor, agente de serviços urbanos, agente administrativo, fiscal de tributos, controlador interno, técnico em informática e analista de sistemas.

A fase objetiva está marcada para 08 de outubro. Horários e locais serão divulgados em tempo oportuno.

Outros concursos em SP

Mais um concurso SP – São Paulo. Dessa vez, a prefeitura de Jacareí anuncia edital com 31 vagas para diferentes cargos.

Diante disso, os interessados poderão se inscrever até 24 de agosto, às 23h59. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.publiconsult.com.br. A taxa de participação custa R$ 10.

Vagas concurso SP

Ao todo são 31 vagas do concurso SP divididas da seguinte forma:

Há opções com exigência de formação técnica para técnico em gestão municipal (15 postos — salário de R$ 2.365,88) e técnico em tecnologia da informação (5 — R$ 2.365,88);

O nível superior oferta vagas para carreiras de auditor fiscal (5 — R$ 4.465,94), economista (1 — R$ 5.089,72) e executivo público (5 — R$ 5.089,72).

Os aprovados do concurso SP ainda terão direito aos seguintes benefícios:

vale-refeição de R$ 30 por dia trabalhado, vale-alimentação mensal de R$ 250 e vale-transporte.

Como serão as provas do concurso SP?

A fase objetiva está marcada para 08 de outubro. Ao todo são 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

língua portuguesa e interpretação de texto;

matemática e raciocínio lógico quantitativo;

conhecimentos gerais e atualidades;

noções de informática;

conhecimentos específicos

Mais editais para São Paulo

Mais um concurso Sudeste. As oportunidades para 2023 alcançam todos os níveis de escolaridade. Neste caso, o edital informa que os salários aproximam de R$ 10 mil.

O certame é para Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. Ao todo são 179 vagas distribuídas em 59 cargos. Os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), banca organizadora do processo de seleção. As taxas custam:

R$ 57 para ensino fundamental;

R$ 72 para níveis médio e técnico; e

R$ 105 para formação superior.

Vagas concurso Sudeste

Ao todo são 179 vagas divididas da seguinte forma:

54 são para ensino fundamental incompleto e/ou completo, distribuídas entre as seguintes funções:

agente de serviço escolar – faxina e apoio a unidade escolar (10 vagas);

ajudante de serviços gerais – braçal – construção civil (10);

auxiliar de serviços – faxina (10);

cozinheiro (3);

entregador de correspondência (CR);

motorista (10);

oficial de manutenção – armador (1);

oficial de manutenção – carpinteiro (1);

oficial de manutenção – eletricista (3);

oficial de manutenção – pedreiro (5);

operador de máquinas (1); e

pintor de fachadas, placas e sinalização (CR).

Outras 100 vagas do concurso Sudeste são destinadas a cargos de ensino médio e/ou curso técnico. Confira lista:

agente de administração (20);

agente de administração escolar (12);

agente de controle de endemias (CR);

agente de organização escolar (10);

auxiliar de desenvolvimento infantil (20);

comprador (3);

fiscal de obras (2);

fiscal de posturas municipais (2);

fiscal de transportes (1);

orientador sócio educativo (CR);

professor de educação básica I – infantil (10);

técnico agrícola (1);

técnico de saúde bucal (1);

técnico em edificações (CR);

técnico em enfermagem (10);

técnico em enfermagem de estratégias e saúde (5);

técnico em farmácia (2);

técnico em imobilização ortopédica (CR);

técnico em informática (1); e

técnico em meio ambiente (CR).

