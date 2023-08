Prefeitura de Penedo adere à mobilização nacional contra a queda de arrecadação e de redução do FPM

Na próxima quarta-feira, 30 de agosto, os serviços administrativos da Prefeitura de Penedo serão suspensos em função da adesão do município à mobilização nacional contra a queda da arrecadação e a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), 51% dos municípios do país enfrentam desafios financeiros, especialmente devido à redução de 23,5% no FPM em agosto e atrasos em outras transferências, como os royalties de minerais e petróleo.

O apoio ao movimento “Sem FPM não dá. Dia 30 vamos parar!” não paralisa serviços essenciais para a população. Portanto, postos de saúde e demais serviços da rede pública funcionarão normalmente, assim como as escolas da Prefeitura de Penedo e os trabalhos das Secretarias de Assistência Social, de Serviços Públicos, da SMTT e da SIPE.

Vale ressaltar que, apesar do resultado positivo obtido pela Procuradoria Geral do Município sobre as perdas de FPM, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas entende que a adesão ao movimento é fundamental para a fortalecer o pleito junto ao governo federal, de modo a evitar a descontinuidade dos serviços prestados à população.

“Os municípios estão sofrendo um quadro deficitário e o FPM é a principal fonte de financiamento das gestões que possuem grandes responsabilidades com a população e que não podem retroceder e deixar de prestar a assistência necessária a quem precisa”, alerta o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, Hugo Wanderley, na divulgação da entidade que lidera a mobilização no estado.

SECOM PMP com ASSESSORIA AMA ALAGOAS