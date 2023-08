Prefeitura de Penedo apresenta avanços na economia local durante evento Transformar Juntos, realizado pelo Sebrae em Brasília

Penedo participa do evento Transformar Juntos, realizado pelo Sebrae nacional em Brasília até esta sexta-feira, 04. O município está representado por Pedro Felipe Queiroz, gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN); pela Gerente da Sala do Empreendedor, Leiliane Lyra, e por Carla Sampaio, nutricionista da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Durante o evento que reúne diversos atores responsáveis pela transformação da realidade local, acontece o debate e a troca de experiências sobre os temas como Compras Públicas e Simplificação (desburocratização) voltado para os micro e pequenos negócios e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentável do país.

Nestes aspectos, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas é destaque porque melhorou a vida do homem e da mulher do campo, investindo 100% dos recursos disponíveis na aquisição de alimentos produzidos na agricultura familiar, itens incluídos nas refeições servidas nas escolas da SEMED, tema da palestra de Carla Sampaio.

Prefeitura de Penedo faz investimento recorde na compra da agricultura familiar

O assunto tem relação direta com o concurso das merendeiras desenvolvido pelo Sebrae Alagoas, o único estado brasileiro com a iniciativa aberta para as Cidades Empreendedoras, sendo Penedo finalistas das três últimas edições e campeã em 2022.

“Penedo é uma das cidades empreendedoras que participa do concurso das merendeiras e houve a solicitação para apresentarmos os impactos positivos da iniciativa no município, entre eles a formação continuada das merendeiras escolares, com foco na promoção dos alimentos locais e o reflexo para a agricultura familiar”, explica Carla Sampaio.

A nutricionista da SEMED acrescenta que também abordou a valorização e reconhecimento ao trabalho que acontece diariamente na cozinha das escolas, trabalho apoiado pelo Sebrae que estimula e motiva merendeiras e auxiliares.

“A gente também destacou a inovação nas receitas do cardápio escolar, com maior aceitabilidade e adesão dos estudantes às refeições, além do uso de 100% da verba que vem do governo federal para alimentação escolar para compra de itens da agricultura familiar, assim como a contrapartida do município”, afirma Carla Sampaio.