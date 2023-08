Prefeitura de Penedo atualiza caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com Programa Saúde nas Escolas

Crianças e adolescentes que estudam em unidade de ensino pública municipal ou estadual estão sendo vacinadas. A atualização das cadernetas por meio do Programa Saúde nas Escolas atende estudantes com até 15 anos de idade e começou nesta segunda-feira, 28.

O trabalho do governo Ronaldo Lopes/João Lucas é realizado por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e teve início na rede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) porque as escolas da rede estadual estão em greve.

Para levar o serviço até o público-alvo, equipes dos postos de saúde da SEMS são deslocadas até as escolas para disponibilizar vacinas que estejam atrasadas ou que ainda não foram aplicadas em crianças e adolescentes.

“Eu achei essa ação muito importante porque têm mães e pais que não podem levar os filhos aos postos de saúde para vacinar por causa do trabalho. E as equipes vindo aqui na escola, fica mais prático. Meu filho tem 12 anos e se vacinou hoje contra o HPV e a meningite”, disse Elaine da Silva.

“O Programa Saúde nas Escolas atualiza a vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, dentro de todas as escolas públicas que funcionam no município, ofertando todas as vacinas do calendário para realizar atualização completa da caderneta”, explica a Diretora de Epidemiologia e Imunização da SEMS Penedo, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

A Secretaria de Saúde de Penedo alerta que pais ou responsáveis por crianças com até cinco anos de idade precisam estar presentes no ato da vacinação, com a caderneta de vacina da criança e o cartão SUS.

Confira abaixo o calendário do Programa Saúde nas Escolas

Texto e Fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo