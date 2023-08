Prefeitura de Penedo atualiza primeiro e segundo escalão do governo sobre modernização dos processos administrativos

As inovações tecnológicas que garantem mais celeridade nos serviços prestados à população de Penedo e ao funcionamento da administração municipal exigem preparo dos servidores, inclusive dos ocupantes de cargos de comando.

Para que todos compreendam e trabalhem de acordo com as ferramentas disponíveis, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Procuradoria Geral do Município (PGM) orientam o primeiro e o segundo escalão do governo a Lei do Processo Administrativo e a utilização do Sistema de Processos (DocGo).

O objetivo principal do treinamento é otimizar o processo administrativo, com aumento da transparência. Gustavo Alencar, Secretário da SEPLAG, destacou ainda a ênfase em fornecer informações mais completas que visam agilizar e tornar mais eficiente o processo, resultando em licitações e procedimentos administrativos com maior clareza e rapidez.

O encontro realizado nesta quinta-feira, 03, no auditório da Casa de Aposentadoria contou com palestra do Procurador Geral do Município, Ricardo Méro; do Controlador Geral do Município, Gustavo Callado; e do especialista Rodrigo Rossiter, responsável por apresentar as funcionalidades do DocGo.

Ricardo Méro e Gustavo Callado concentraram-se nos aspectos atualizados dos procedimentos administrativos, esclarecendo o ordenamento jurídico das ações da administração da Prefeitura de Penedo.

Para o Procurador Geral Ricardo Méro, essa abordagem visa “assegurar a segurança jurídica e proteger os direitos dos munícipes e contribuintes, proporcionando uma análise simplificada da lei e um acompanhamento claro do procedimento correspondente aos assuntos relevantes”.

