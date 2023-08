Prefeitura de Penedo divulga ordem do desfile cívico de Sete de Setembro 2023

A administração municipal de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), já delineou a disposição organizacional para o tradicional desfile cívico em alusão ao Sete de Setembro.

Com início previsto para as 14 horas na Praça Clementino do Monte, o cortejo seguirá rumo à orla, onde estruturas de arquibancadas serão montadas para acomodar o público nas imediações da Praça 12 de Abril.

Neste ano, o tema do desfile cívico será “PENEDO RESGATA SUAS ORIGENS, SUA HISTÓRIA, SUA CULTURA E SUA TRADIÇÕES”, uma temática que aposta na valorização da identidade local e seu legado histórico-cultural.

Cabe ressaltar a atuação do prefeito Ronaldo Lopes, cuja gestão tem priorizado eventos que enaltecem o patrimônio e a cultura penedenses, como um mecanismo de fortalecimento da comunidade local e também como uma forma de educar e unir a população em torno de valores comuns.

A programação do desfile é diversificada, apresentando uma variedade de instituições que compõem o tecido social de Penedo. A participação irá desde as Forças Armadas e serviços de segurança — Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros — até estabelecimentos educacionais e organizações civis.

Escolas municipais e bandas convidadas dividirão espaço com o Clube de Desbravadores, CAPS, Colégio Diocesano de Penedo, IFAL, Colégio Nossa Senhora de Fátima, Escola Estadual Alcides Andrade, Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo e Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto.

Confira a ordem:

• MARINHA DO BRASIL – MUSICAL PENEDENSE

• EXERCITO BRASILEIRO – MONTE PIO DOS ARTISTAS

• POLÍCIA MILITAR

• CORPO DE BOMBEIROS

• CLUBE DE DESBRAVADORES

• CAPS

• ESCOLAS MUNICIPAIS – BANDA MUNICIPAL E BANDAS CONVIDADAS

• DIOCESANO

• IFAL

• COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

• ESCOLA ESTADUAL ALCIDES ANDRADE

• BANDA FANFARRA INDEPENDENTE FÊNIX DE PENEDO

• ESCOLA ESTADUAL COM. JOSÉ DA SILVA PEIXOTO

Para aqueles que não poderão marcar presença no evento, a Secretaria Municipal de Comunicação assegura a transmissão ao vivo da festividade. A partir do início da abertura, o público poderá acompanhar cada instante através do YouTube, no canal oficial da Prefeitura de Penedo.

Este ano, a transmissão contará com uma série de inovações, incluindo uma maior quantidade de câmeras estrategicamente posicionadas e apresentadores exclusivos. Os comunicadores Antônio Silva e Luis Danthas serão os responsáveis por conduzir a apresentação do desfile, bem como por reportagens em tempo real, enriquecendo a narrativa com contextos históricos e informações detalhadas de cada entidade participante.