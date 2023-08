Prefeitura de Penedo e Sebrae Alagoas incentivam o empreendedorismo feminino

Centenas de mulheres aprenderam mais sobre o que cada uma pode alcançar, com planejamento e perseverança, durante encontro realizado pela Prefeitura de Penedo e o Sebrae Alagoas.

Reunidas no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto na noite desta terça-feira, 15, elas acompanharam com atenção relatos inspiradores das empreendedoras Tati Costa, Thaís Nobre e Neuzete Domingos e da coach de imagem profissional, Irys Vasconcelos.

As oportunidades geradas por meio do programa Sebrae Delas devem voltar a acontecer em Penedo, conforme declarou a Diretora de Administração e Finanças do Sebrae Alagoas, Juliana Almeida.

Diante da plateia, ela afirmou que autorizou o escritório local do Sebrae a promover novos investimentos direcionados ao empreendedorismo da mulher, elogiando ainda os avanços que constatou em Penedo.

“Eu fico muito feliz quando vejo gestores e gestoras elevando o nome de Alagoas”, declarou Juliana sobre iniciativas adotadas pelo prefeito Ronaldo Lopes, gestor do município selecionado em edital para ser um dos 12 do Brasil como Destino Turístico Inteligente e a um passo de ingressar na seleta rede mundial de Cidades Criativas, da Unesco.

O prefeito penedense também é responsável por instituir a Secretaria da Mulher no município – um dos poucos de Alagoas com a pasta – e reconhece, de forma prática, a capacidade feminina para o trabalho, adotando a paridade de gênero no primeiro escalão do governo.

O protagonismo da mulher na Prefeitura de Penedo também está na SEMU, administrada por Mariana Barbosa há três meses e com diversas ações realizadas para seu público-alvo.

Ela enalteceu a importância da oportunidade gerada pela parceria entre Sebrae e Prefeitura de Penedo, destacando a importância social do trabalho, do empreendedorismo feminino porque são exemplos positivos para qualquer um.

