Prefeitura de Penedo inaugura Salas Lilás para ampliar o combate à violência contra a mulher

A Prefeitura Municipal de Penedo, através da Secretaria da Mulher (SEMU) e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), inaugurou a Sala Lilás em dois locais distintos nesta quinta-feira, 31.

O novo serviço passa a integrar a estrutura do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), onde funciona a Delegacia de Polícia Civil, ao lado da sede do 11º Batalhão da Polícia Militar; e do Centro de Referência em Assistência Social (CREAS), setor vinculado à SEMASDH localizado na Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, próximo do cartório eleitoral..

Com a instalação das Salas Lilás, destinadas ao acolhimento apropriado de mulheres, Penedo passa a contar com equipe multidisciplinar especializada e ações concretas que oferecem um atendimento mais humanizado, reafirmando o compromisso de proteger e estabelecer uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica.

“A Prefeitura Municipal de Penedo merece nossos parabéns por esta conquista, representada pela Sala Lilás em nossa cidade. Reconhecemos que este é um marco no fortalecimento do papel da mulher e no empoderamento de gênero”, afirmou a Tenente Lygia Máximo, oficial da PM responsável pela Patrulha Maria da Penha no município.

Essa iniciativa é um passo histórico que impulsiona avanços na garantia dos direitos das mulheres penedenses. Mariana Barbosa, gestora da Secretaria da Mulher, declarou: “Estamos aqui para cuidar das mulheres, pois quando cuidamos das mulheres, cuidamos de toda a família. O Agosto Lilás foi um mês em que intensificamos nossa luta contra a violência à mulher.”

Dos 102 municípios de Alagoas, somente 28 possuem Sala Lilás. O Prefeito Ronaldo Lopes expressou sua satisfação: “Penedo se destaca ao criar a Secretaria da Mulher e também ao oferecer uma vara especializada no julgamento de violência doméstica. Esperamos proporcionar proteção às mulheres”.

No CREAS, o Centro de Referência Especializado, é oferecido atendimento às mulheres vítimas de violência. Elas são recebidas em um espaço agradável, motivador e encorajador, proporcionando a coragem necessária para denunciar seus agressores.

“Além da Sala Lilás, nossa equipe técnica é composta por assistentes sociais, educadoras, advogadas e psicólogas. Estamos tornando os serviços ainda mais acessíveis para a população penedense”, explicou Ana Tereza Lopes, da SEMASDH.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte