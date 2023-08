Prefeitura de Penedo inicia entrega da carteira que garante transporte gratuito intermunicipal para pessoa idosa

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) inicia em Penedo o calendário de entrega da carteira que garante, para a pessoa idosa, o transporte gratuito em linhas de ônibus entre municípios.

O lote do documento começa a ser distribuído na quarta-feira, 08, para idosos e idosas residentes no bairro Santa Luzia (Barro Duro), a partir das 8 horas, na sede do campo do Vasco.

A gratuidade na passagem para deslocamento entre cidades de Alagoas prevê a disponibilidade de dois assentos para pessoas idosas, desde que a quantidade de poltronas represente 10% das vagas para passageiros do veículo.

Na quinta-feira, 10, o trabalho acontece no CRAS do bairro Santo Antônio (Barro Vermelho), também a partir das 8 horas. No período de janeiro até julho deste ano, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Penedo entregou 157 carteiras do benefício que atende idosos com renda de até dois salários mínimos.

No caso da ocupação do percentual reservado aos idosos que se enquadram no perfil da Carteira do Idoso, a venda da passagem deve ser feita com 50% de desconto para o portador do documento que for viajar no mesmo veículo

Para requerer o benefício, a pessoa idosa deve ir até o Centro de Referência em Assistência Social – CRAS ou sede da SEMASDH, apresentando RG e CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de renda.

Os documentos que podem ser usados como comprovante de renda são a declaração do Cadastro Único, com apresentação do NIS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas.

Também pode apresentar contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador, carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ainda extrato de pagamento de benefício, declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social público ou privado.