Prefeitura de Penedo lança Projeto Turismo do Saber para 300 estudantes da rede pública municipal

Projeto beneficia alunos e alunas da rede pública municipal de ensino, com aulas teóricas e práticas acerca do turismo e da história de Penedo e concurso de frase e fotografia

A Prefeitura de Penedo lançou nesta quarta-feira, 09, o Projeto Turismo do Saber, iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) que beneficia cerca de 300 estudantes da rede pública municipal de ensino.

O principal objetivo do projeto é disseminar conhecimento sobre o turismo em Penedo, enquanto atividade econômica, por meio de um concurso de frase e fotografia e aulas teóricas e práticas voltadas à educação patrimonial, atrativos culturais e ambientais.

De acordo com o Prefeito Ronaldo Lopes, por meio do Projeto Turismo do Saber, estudantes penedenses serão multiplicadores de informações relevantes para o município e também da atividade econômica geradora de emprego e renda.

“Além de muito conhecimento, os alunos participantes vão conhecer a história de Penedo e o seu potencial turístico. Várias outras atividades serão realizadas com o intuito de despertar e mostrar a importância do turismo, não só para a cidade, mas, também, para esses jovens estudantes”, ressalta o gestor penedense.

As escolas municipais Hanna Bertholet, Paulo VI, Teotônio Ribeiro, Barão de Penedo e Irmã Jolenta foram as contempladas com o projeto que prioriza unidades de ensino localizadas na zona rural, em área quilombola ou de inserção no contexto de vulnerabilidade social.

“O Projeto Turismo do Saber visa trazer o turismo para a base da educação municipal, mostrando e destacando, sempre, os atrativos turísticos e a importância de Penedo ser um destino turístico. Estamos trabalhando e preparando nossos futuros gestores, empresários e profissionais que atuarão nesse setor tão importante que a gestão Crescendo Com Seu Povo escolheu para ser um dos principais protagonistas de desenvolvimento econômico e de geração de emprego e renda para toda a população”, finaliza Jair Galvão, gestor da SETUREC.

Concurso de fotografia e frase

Dentro do Projeto Turismo do Saber, também será realizada a primeira edição do concurso de fotografia e frase, que tem o objetivo de retratar a cidade por meio de perspectivas diferentes e criativas, explorando um novo olhar e vivência sobre os assuntos abordados no decorrer do projeto.

Os prêmios para os ganhadores serão um laptop (1º lugar), um smartphone (2º lugar) e um tablet (3º lugar).

