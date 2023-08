Prefeitura de Penedo leva programa Assistência com Você até o povoado Ponta Mofina

Na próxima quinta, dia 24, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) leva toda sua equipe de trabalho para o povoado Ponta Mofina, local de realização do Programa Assistência Com Você para a comunidade polo e localidades próximas.

O trabalho será realizado no período da tarde, das 14 às 17 horas, e envolve ainda a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e empresas prestadoras dos serviços de água e luz, tudo isso com estrutura concentrada na rua do posto de saúde da Ponta Mofina.

O Assistência Com Você promove atendimento do Cadastro Único/Bolsa Família, dos programas municipais de distribuição de renda (Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência) e atividades direcionadas para mulheres e crianças, além do sorteio de brindes.

As empresas responsáveis por fornecer água e energia elétrica irão atender ao público, principalmente para a inclusão na tarifa social das famílias com perfil de baixa renda.

O Assistência com Você acontece na cidade e na zona rural do município com serviços e atendimentos de qualidade para a promoção do bem-estar e o fortalecimento social do homem e da mulher do campo.