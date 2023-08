 Prefeitura de Penedo realiza adesivaço sobre o Agosto Lilás

Na manhã desta quarta-feira, 8 de agosto, a Prefeitura Municipal de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), deu início às atividades do Agosto Lilás: Campanha Não Se Cale. O mês foi escolhido em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, marco legal na defesa dos direitos das mulheres submetidas a qualquer tipo de violência.

Com o auxílio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo, foi realizada uma blitz educativa para abordar motoristas, motociclistas e passageiros de ônibus e vans. Eles receberam adesivos e orientações sobre como denunciar esse terrível crime.

“Iniciamos o mês de agosto, conhecido como o mês do Agosto Lilás, por meio de uma atividade de conscientização através de adesivos. Conseguimos distribuir materiais e explicar a importância deste mês para as mulheres. Portanto, em casos de violência doméstica, não se cale, denuncie ligando para o 180”, explicou a secretária da pasta, Ana Teresa Lopes.

Para a Professora Isabel Gouveia, que passava pela blitz, “esta é uma ação muito importante, levando informação e conscientização para a população”. Claudiane Nonato, diretora do CREAS, falou sobre a função do órgão: “Nós, no CREAS, cuidamos das mulheres que passaram por situações de agressão. Temos psicólogos e assistentes sociais para fornecer todo o apoio de que elas precisam”.

O adesivaço ocorreu na Praça Largo de Fátima e foi criado para alertar a sociedade sobre a necessidade de acabar com esse tipo de violência.

