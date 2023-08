Prefeitura de Penedo realiza etapa municipal do 5º Concurso de Merendeiras do Sebrae

Alimento saudável para estudantes da rede pública municipal, refeições preparadas com itens produzidos, em sua maioria, na zona rural do município. Essa receita seguida à risca pela Prefeitura de Penedo também está no Concurso de Merendeiras promovido pelo Sebrae Alagoas em parceria com o Senac e a Embrapa.

Pelo quarto ano consecutivo, merendeiras e auxiliares que trabalham nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) participam da competição que envolve mais 20 municípios, todos do Programa Cidades Empreendedoras.

A etapa municipal do Concurso de Merendeiras 2023 foi realizada nesta quinta-feira, 31, na Escola Barão de Penedo, onde as três duplas finalistas preparam as respectivas receitas para a comissão julgadora formada por estudantes, nutricionista e chef de cozinha.

A vencedora foi a Costelinha Quilombola, prato à base de carne suína acompanhado com feijão verde e farofa de manga, trabalho da merendeira Ana Cristina da Silva e sua auxiliar, Luzineide Morais dos Santos, ambas da Escola Hanna Bertholet, sob orientação da nutricionista Hevellin Cristyne Soares Alves.

Elas disputaram com Augusta Márcia dos Santos e Mikaele Renata dos Santos/Escola Santa Cândida. responsáveis pelo Filé Suíno ao molho de maracujá com abóbora e farofa crocante; e Vera Lúcia Oliveira Batista e Arlene Gomes/Escola Maria da Glória Pimenteira, que preparam a Tilápia Grelhada Saborosa ao molho de laranja com salada rústica.

Além da classificação para a etapa regional, Ana Cristina e Luzineide ganharam o prêmio no valor de quinhentos reais. Passando da fase regional, elas irão representar Penedo na competição final em Maceió, no dia 11 de novembro.

Em 2022, a competição estadual foi vencida por receita de merendeira penedense (Filé de tilápia ao molho de tamarindo, acompanhado por purê da batata doce), com a Semed Penedo entre as três melhores nos anos de 2020 e 2021.

O Concurso de Merendeiras do Sebrae premia, na etapa estadual, a receita melhor pontuada nos quesitos sabor, criatividade, aparência e textura com R$ 5 mil.

A segunda colocada recebe R$ 2,5 mil e a terceira R$ 1 mil. O profissional de nutrição responsável pelo vencedor da etapa estadual também será contemplado com R$ 5 mil.

SECOM PMP