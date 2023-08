prefeitura em São Paulo anuncia edital com 46 vagas

Mais um concurso Saúde aberto. Dessa vez, em São Paulo, prefeitura de Sao José dos Campos anuncia edital com 46 vagas.

As oportunidades são para técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A taxa de inscrição é R$ 98,80 para os cargos de nível superior, e R$ 67,90 para os de nível técnico, deve ser efetuado até o dia 14 de setembro de 2023.

O processo de isenção também está aberto. Os interessados que estiverem entre os pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou outros programas de assistência social com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional poderão realizar a solicitação até o dia 02 de agosto

Vagas concurso Saúde

As 46 vagas serão divididas do seguinte modo:

06 vagas para o cargo de Assistente Técnico em Saúde

01 vaga para o cargo de Técnico em Radiologia

11 vagas para o cargo de Analista em Saúde

02 vagas para o cargo de Dentista

26 vagas para o cargo de Médico

Sobre as remunerações, os salários são ate R$ 7.874,77. Serão pagos, ainda, adicionais, como o Adicional de Condições Especiais de Trabalho (ACET) e Adicional de Insalubridade. O contrato será por meio do regime estatutário

Requisitos concurso Saúde

Os requisitos básicos são:



Você também pode gostar:

Possuir nacionalidade brasileira

Estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidato do sexo masculino

Ter no mínimo 18 anos completos

Possuir certificado, devidamente registrado, de conclusão do curso do nível exigido para cada cargo

Ser eleitor e estar em gozo dos seus direitos políticos

Estar quite com as obrigações eleitorais

Comprovar aptidão física e mental, mediante exames médicos, conforme previsto no Edital

Como serão as provas do concurso Saúde?

As provas deverão acontecer no Município de São José dos Campos, no dia 26 de novembro de 2023, das 13h às 17h, segundo o horário oficial de Brasília – DF. Os portões de todas as unidades de aplicação serão fechados às 12:30h.

A fase objetiva vai contar com 70 questões com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico e Matemático; Atualidades; Legislação da Saúde; e Conhecimentos Específicos.

Outros concursos em São Paulo

No estado de São Paulo, o concurso Guarda de Jundiaí anuncia que as inscrições foram reabertas. Com a ação, os interessados têm até o dia 11 de agosto para realizar o cadastro.

As inscrições poderão ser realizadas por meio do site da banca organizadora, Fundação Vunesp, ao custo de R$ 57,00. Vagas concurso Guarda de Jundiaí Ao todo são 10 vagas imediatas, sendo duas são destinadas aos candidatos negros e uma para pessoas com deficiência. Para se inscrever, o candidato precisa seguir estes requisitos: Ensino Médio completo;

Carteira Nacional de Habilitação nas categorias ‘A’ e ‘B’;

Ter no mínimo 18 anos de idade completos até a data da posse e no máximo 35 anos de idade até o dia do término das inscrições no concurso público, conforme Lei nº 9.733/2022;

Ter estatura mínima descalço e descoberto de 1,65 m para masculino e 1,60 m para feminino, conforme Lei nº 9.733/2022;

Ter participado e ser considerado apto no Curso de Formação de Guardas Municipais de Jundiaí nos termos do regulamento vigente, conforme o Decreto nº 24.439/2013. Atualmente, o salário do aprovado no concurso Guarda de Jundiaí é de R$ 5.354,47. A composição de: Salário Base de R$ 4.118,82 + Risco de Vida 30% do salário base de R$ 1.235,65. Além do valor acima, os aprovados receberão os seguintes benefícios: a) Auxílio Alimentação no valor de R$ 912,00, observando-se o Art. 3º, § III, da Lei nº 6.675 de 27 de abril de 2006;

b) Auxílio Transporte no valor de R$ 440,00, conforme a Seção IX da Lei Complementar nº 499 de 22 de dezembro de 2010. Como serão as provas do concurso Guarda de Jundiaí? As provas estao marcadas para 17 de setembro e serão divididas nas seguintes fases: Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicológica, Investigação Social e o Curso de Formação, de caráter eliminatório. Por sua vez, a prova objetiva terá duração de três horas e vai contar com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa – 10

Conhecimentos de Jundiaí – 10

Conhecimentos Específicos – 30 Clique aqui e confira mais detalhes