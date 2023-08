Prefeitura em São Paulo anuncia novo CONCURSO PÚBLICO com salários de R$ 7,8 mil

Outro concurso público liberado em São Paulo. Dessa vez, a prefeitura de São José dos Campos anuncia edital para todos os níveis de escolaridade.

Ao todo são 32 vagas. Os interessados poderão se inscrever das 16h do dia 07 de agosto de 2023 até as 16h do dia 05 de outubro de 2023, exclusivamente pelo site da banca organizadora: a FGV.

A taxa de inscrição depende do nível de escolaridade, sendo estas:

de R$ 54,90 a R$ 98,80. O pagamento deve ser efetuado até o dia 06 de outubro

A isenção poderá ser solicitada até às 16 horas da quarta-feira, 09 de agosto. Para isso, é preciso ter renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário mínimo nacional, tem direito a pedir isenção do pagamento.

Vagas concurso público

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, sendo:

agente de serviços gerais (3), agente operacional (3), assistente em gestão municipal (10), assistente técnico municipal (1), analista em gestão municipal (6), analista técnico (4), fiscal de postura (CR) e estética urbana (5)

Os salários poderão chegar a R$ 7.874,77 e o regime de contratação é o estatutário.

Provas concurso público



As provas do concurso público serão realizadas no dia 14 de janeiro no período da tarde, 13 horas às 17 horas. Ao todo serão 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Noções de Informática

Atualidades

Conhecimentos Específicos

Mais concursos no sudeste

O concurso CREFITO MG ( Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região- Minas Gerais) anuncia que saiu edital para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto Consulplan entre os dias 14 de agosto e 10 de outubro de 2023 . As taxas variam a depender do cargo escolhido, sendo de: Nível médio: R$ 80,00

Nível superior: R$ 100,00 Vagas concurso CREFITO MG Ao todo são 188 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva no concurso CREFITO MG. Confira as oportunidades a seguir: Nível médio CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar Administrativo(a) 04 + 40 CR R$ 3.282,37 + benefícios Técnico(a) de Arquivo 20 CR R$ 3.282,37 + benefícios Nível superior CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Administrativo(a) 03 + 40 CR R$ 4.595,32 + benefícios Agente Fiscal

(Fisioterapeuta) 01 + 20 CR R$ 8.534,17 + benefícios Analista de Recursos

Humanos 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Diagramador(a)/Designer

Gráfico(a) 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Jornalista 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Como serão as provas do concurso CREFITO MG? As provas estão marcadas para 26 de novembro por meio destas etapas: Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova Discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório A fase objetiva vai contar com 40 questões divididas entre questões de conhecimentos gerais e específicos Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento do total de pontos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha, e não obtiver nota 0 (zero) em quaisquer das disciplinas integrantes das Provas. O certame vai contar com prova discursiva diferente do cargo escolhido. A prova discursiva para os cargos de nível superior será constituída da elaboração de 1 (uma) dissertação. Já para os cargos de nível médio a etapa será constituída da elaboração de 1 (uma) redação, a partir de uma única proposta, sobre assunto de interesse geral. De acordo com o edital deste concurso público, a dissertação e a redação deverão observar os limites mínimos de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de 1 (um) ponto a cada linha abaixo do limite mínimo exigido. As linhas que excederem ao limite máximo serão desconsideradas para fins de pontuação. Edital aqui