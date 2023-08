Prefeitura lança novo concurso com vagas para professor

A partir da próxima segunda-feira (28), a Prefeitura de São José dos Campos iniciará as inscrições para um concurso público. O certame será voltado ao preenchimento de 26 posições de professor na rede de ensino municipal.

O concurso abarca 10 vagas para docentes da categoria P1. Essa categoria é responsável pelo ensino na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, tanto no currículo padrão quanto na EJA (Educação de Jovens e Adultos). Além disso, são ofertadas mais 16 vagas para profissionais da categoria P2. Este professor desempenhará suas funções em escolas de ensino fundamental a partir do 6º ano, assim como nos anos finais da EJA.

Mais detalhes sobre o certame

O processo seletivo destinado à categoria P2 buscará candidatos para as disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, artes, educação física e inglês. As inscrições devem ser realizadas no site da FGV, a empresa encarregada da organização do concurso, até às 16h do dia 5 de outubro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 98,80. Ademais, as solicitações da isenção dessa taxa podem ser feitas até às 16h da quarta-feira subsequente (30).

Etapas do concurso para professor

O processo seletivo será conduzido em três fases distintas: prova de múltipla escolha, redação e análise de títulos. Conquanto, será destinada uma parcela de 5% das vagas a pessoas com deficiência.

A prova objetiva, de natureza eliminatória e classificatória, acontecerá em 17 de dezembro de 2023, das 13h às 18h, sendo que os portões serão fechados às 12h30.

A compensação financeira oferecida para os selecionados é de R$ 22,11 por hora/aula. Mas, ainda há o HTC (Hora de Trabalho Coletivo), obrigatório e equivalente a 20% do vencimento básico.



Você também pode gostar:

O que é preciso para ser um professor P1 e P2?

Os editais de concursos públicos estipulam os seguintes requisitos:

Curso normal superior com habilitação em Magistério para séries iniciais do ensino fundamental;

Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais do ensino fundamental;

Programa Especial de Formação Pedagógica Superior com qualquer designação, desde que inclua habilitação em Magistério para séries iniciais do ensino fundamental.

O antigo Magistério – Habilitação para professor

O curso de Magistério é um programa de ensino médio que capacita os graduados a ministrarem aulas nas séries iniciais. Isso, sem a necessidade de possuírem uma graduação superior em licenciatura na área de conhecimento.

Até 1996, existiu o curso de Licenciatura Curta, também conhecido como Magistério. A duração era de 180 horas, que habilitava os diplomados a lecionarem no ensino infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries).

Aqueles que concluíam a Licenciatura Curta não eram obrigados a prosseguirem para uma Licenciatura Plena. No entanto, com o término dos cursos de Licenciatura Curta, todos os programas na área de Licenciatura passaram a ser considerados como Licenciatura Plena. Portanto, indivíduos com diploma em Licenciatura Plena têm permissão para ministrarem aulas para o ensino fundamental II (do 5º ao 9º ano) e também para o ensino médio.

Atribuições básicas do professor P1 e P2

As atribuições do professor de educação básica I incluem conduzir o processo de alfabetização de alunos do 1º ao 5º ano. Para isso, deve ser utilizada abordagens lúdicas, como jogos, pinturas, desenhos e passeios. Além disso, o profissional pode estar envolvido na educação especial e na educação para jovens e adultos.

Já as responsabilidades do professor de educação básica II envolvem ampliar o trabalho realizado na educação básica I. Isso significa que ele deverá:

Ministrar aulas com conteúdos apropriados para a faixa etária dos alunos;

Elaborar atividades que facilitem a assimilação dos tópicos;

Estimular a motivação deles para aprender.

O que estudar para o concurso?

As disciplinas abordadas para o concurso incluem:

Língua Portuguesa

Interpretação de texto;

Sentido próprio e figurado das palavras;

Pontuação;

Ortografia;

Acentuação;

Classes de palavras (substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, pronome, verbo, preposição e conjunção);

Sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos;

Colocação pronominal;

Concordância nominal e verbal;

Regência nominal e verbal.

Matemática

Resolução de problemas;

Operações e propriedade dos números racionais e inteiros;

Regra de três simples e composta;

Divisão proporcional;

Porcentagem;

Juros simples;

Sistemas de medidas;

Geometria;

Raciocínio Lógico.

Legislação