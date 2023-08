Prefeitura libera cursos de esmaltação de unhas em gel para mulheres em parceria com o SENAC E SEBRAE

Os cursos de esmaltação da prefeitura, em parceria com o SENAC e o SENAI são uma ótima oportunidade para quem deseja empreender neste mercado tão promissor.

Assim, a administração Municipal de Poá deu início, a partir do dia 14 de agosto, a mais uma ação voltada para o empoderamento das mulheres empreendedoras da região.

Essa iniciativa inovadora, realizada em colaboração com renomadas instituições, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa proporcionar um aprimoramento valioso no campo da esmaltação de unhas em gel. Acompanhe a leitura até o final, para saber tudo sobre isso.

Saiba mais sobre os cursos de esmaltação

Ao longo do período que se estende até o dia 31, a atividade encontra seu espaço no emblemático Pólo Social Vila Varela.

Esse curso representa um compromisso marcante no âmbito das celebrações do Agosto Lilás, uma movimentação de apoio a mulheres que enfrentam desafios sociais significativos.

Nesse contexto, a Prefeitura de Poá reafirma seu engajamento em fortalecer as mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O programa formativo desfruta de um escopo abrangente e completo, ministrado por profissionais qualificados do Senac, uma instituição de renome reconhecida por sua expertise em treinamento profissional.

Além disso, as alunas participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos na técnica de esmaltação de unhas em gel, uma tendência contemporânea que tem conquistado o mundo da beleza.

Por que apostar em cursos de esmaltação

O esmalte em gel, por sua natureza duradoura e estética atrativa, tornou-se uma escolha popular para muitas mulheres que desejam manter suas unhas impecáveis por um período estendido.

E com a crescente demanda por essa técnica, é fundamental que as empreendedoras da região estejam bem preparadas para atender às expectativas de suas clientes.

Nesse sentido, o curso fornecerá instruções e detalhes sobre as melhores práticas de aplicação, os produtos ideais e os cuidados necessários para garantir resultados de alta qualidade e satisfação do cliente.

Outros pontos abordados no curso

Além das habilidades técnicas, o curso também abordará aspectos comerciais e de gestão relacionados ao negócio de esmaltação de unhas em gel.

Ademais, em colaboração com o Sebrae, os participantes terão acesso a orientações valiosas sobre como iniciar e administrar com sucesso um empreendimento nesse segmento.

Tópicos como marketing, precificação, atendimento ao cliente e gestão financeira serão explorados para capacitar as mulheres empreendedoras. Alcançando, assim, um equilíbrio entre a excelência técnica e a viabilidade comercial.

Saiba mais sobre o Agosto Lilás

O Agosto Lilás é um movimento simbólico e significativo que promove a conscientização sobre a igualdade de gênero e o empoderamento feminino.

Ao longo deste mês, diversas ações e campanhas são realizadas com o intuito de destacar os desafios enfrentados pelas mulheres e celebrar suas conquistas.

Além disso, através do Agosto Lilás, questões como violência doméstica, discriminação de gênero e desigualdade são trazidas à tona. Isso incentiva a sociedade a refletir e agir.

Esse período serve como um lembrete da importância de criar ambientes em que as mulheres possam participar igualmente em todos os setores da sociedade, inclusive no econômico.

O Agosto Lilás reforça a necessidade de oferecer oportunidades educacionais e profissionais. Promovendo o empoderamento feminino e fortalecendo a capacidade das mulheres de tomar decisões que afetam suas vidas.

Assim, ao enaltecer as realizações das mulheres e destacar a importância de uma igualdade genuína, o Agosto Lilás impulsiona uma mudança cultural duradoura em direção a um mundo mais justo e equitativo para todos.

Confira mais detalhes sobre os cursos de esmaltação e aprenda uma profissão!

Como resultado direto da parceria entre a Administração Municipal, o Sebrae e o Senac, espera-se que as mulheres participantes dos cursos de esmaltação possam aprimorar suas habilidades técnicas. Além de se tornarem agentes de mudança em suas próprias comunidades.

Afinal, ao estabelecerem seus empreendimentos de esmaltação de unhas em gel, elas contribuirão para o setor da beleza local. Além disso, se tornarão inspirações para outras mulheres que buscam superar obstáculos e perseguir seus sonhos.

A Prefeitura Municipal de Poá, em colaboração com o Sebrae e o Senac, está promovendo uma jornada de capacitação que transcende o mero aprendizado de uma técnica.

Ou seja, esse curso está se tornando um catalisador para o progresso social e econômico das mulheres empreendedoras da região. Além de se alinhar com os valores do Agosto Lilás e com o espírito de igualdade de oportunidades.

Ao investir nas mulheres, a administração reafirma seu compromisso com um futuro mais brilhante e inclusivo para todos os cidadãos de Poá.