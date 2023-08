Prefeitura libera edital com vagas para Guarda Municipal

Mais um concurso guarda municipal. Dessa vez, as oportunidades são para o Espírito Santo, cidade de Cariacica. As inscrições começarão amanhã, dia 25 de agosto.

Os cadastros seguem até 18 de outubro, no site do Instituto ACCESS, organizador. A taxa é de R$135 e pode ser paga até 19 de outubro.

Os grupos que poderão solicitar isenção são:

pertencerem à família inscrita no CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo;

sejam doadores de medula óssea; ou

sejam doadores de sangue.

Vagas concurso guarda municipal

Ao todo são 35 vagas para o cargo. Confira os requisitos:

nível médio completo ;

; ser brasileiro;

estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

ter sanidade física e mental;

ser aprovado em exame de aptidão psicológica para uso de arma de fogo;

ter aptidão física;

possuir idoneidade moral;

ser aprovado em exame antidoping;

ser aprovado no curso de formação;

possuir carteira nacional de habilitação (CNH) ou permissão para dirigir (PPD) no mínimo na categoria “AB” ; e

; e cumprir os demais requisitos básicos do edital.

Sobre os salários, receberão R$ 2.2 mil mensais com jornada de 40 horas. Os candidatos realizarão curso de formação e durante o aprendizado, os candidatos convocados, matriculados e com frequência, farão jus à ajuda de custo no valor de 60% do vencimento base.

Como serão as provas do concurso guarda municipal?



O candidato será submetido a seis fases. A prova objetiva será composta das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: dez questões;

Raciocínio Lógico: cinco questões;

Informática Básica: cinco questões;

Legislação de Trânsito: dez questões;

Legislação Específica da Guarda Municipal de Cariacica: dez questões; e

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

Ao todo serão 70 questões que serão realizadas dia 26 de novembro.

Em seguida será a fase de capacitação física com os seguintes exercícios:

Masculino

Flexão de braço com apoio de frente sobre o solo, no tempo máximo de 60 segundos;

flexão abdominal no tempo máximo de 60 segundos; e

corrida de 2.400 metros em 12 minutos.

Feminino

Flexão de braço com o apoio de frente sobre o solo, no tempo máximo de 60 segundos;

flexão abdominal no tempo máximo de 60 segundos; e

corrida de 2.400 metros em 15 minutos e 54 segundos.

Segundo o edital, a avaliação psicológica consistirá na aplicação de entrevistas ou baterias de testes psicológicos, de aptidão, sanidade mental, de personalidade, por meio de instrumental competente.

Demais etapas concurso guarda municipal

Após a etapa psicológica, o candidato vai realizar exames médicos. Em seguida, a investigação terá inicial concomitantemente com a etapa de exames médicos. A etapa avaliará os antecedentes criminais e sociais do candidato.

O curso de formação e capacidade física será realizado em tempo integral, em dois turnos diários, podendo incluir sábados, domingos e feriados e, ainda, horários noturnos, podendo tal jornada ser superior em até uma hora nos dias de avaliação. Vale lembrar que serão chamados 100 candidatos com maiores notas e melhores desempenhos nas fases anteriores.

