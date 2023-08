prefeitura no Ceará anuncia edital com quase 2 MIL vagas

Mais um concurso 2023 com grandes oportunidades. Dessa vez, no Ceará, a prefeitura de Caucaia anuncia edital com vagas para fundamental, médio e superior.

Ao todo serão 1.903 vagas, distribuídas por diversos cargos, com opções para vários níveis. O anúncio aconteceu no dia 04 de agosto pelo prefeito Vitor Valim.

“Sexta-feira com boas notícias. Já estamos enviando à Câmara Projeto de Lei que contempla vagas e novos cargos tão importantes para atender melhor aos caucaienses”.

Vagas concurso 2023

As vagas serão distribuídas levando em conta que 503 serão para a área de educação, para professores em diversas áreas de atuação.

A segunda maior oferta deverá ser para a área de saúde, com 260 vagas, sendo 100 para o cargo de técnico de enfermagem.

Veja lista:

Arquiteto: 4 vagas;

Assistente Social: 15 vagas;

Auxiliar Operacional – Auxiliar de Serviços Gerais: 150 vagas;

Auxiliar Operacional – Merendeiro: 100 vagas;

Bibliotecário: 20 vagas;

Cirurgião Dentista: 10 vagas;

Enfermeiro: 70 vagas;

Engenheiro Civil: 2 vagas;

Engenheiro de Recursos Ambientais: 2 vagas;

Engenheiro Eletricista: 1 vaga;

Estatístico: 2 vagas;

Farmacêutico: 5 vagas;

Fisioterapeuta: 5 vagas;

Guarda municipal: 50 vagas;

Agente Comunitário de Saúde: 50 vagas;

Agente de Combate de Endemias: 10 vagas;

Agente de Suporte em Educação – Auxiliar de Sala: 200 vagas;

Agente de Suporte em Educação – Cuidador: 300 vagas;

Agente de Suporte Gerencial – Agente Administrativo: 100 vagas;

Agente de Suporte Gerencial – Agente de Defesa Civil: 4 vagas;

Agente de Suporte Gerencial – Guarda Vidas: 10 vagas;

Agente de Suporte Gerencial – Motorista categoria B: 20 vagas;

Agente de Suporte Gerencial – Motorista categoria D: 50 vagas;

Analista de Licenciamento Ambiental: 2 vagas;

Analista de Licenciamento Urbano: 2 vagas;

Analista de Planejamento Urbano: 2 vagas;

Analista de Resíduos Sólidos e Políticas Ambientais: 2 vagas;

Analista de Sistema: 2 vagas;

Médico Anestesiologista: 8 vagas;

Médico Cirurgião Geral: 8 vagas;

Médico Cirurgião Vascular: 2 vagas;

Médico Clínico Geral: 10 vagas;

Médico Ginecologista Obstetra: 10 vagas;

Médico Intensivista: 4 vagas;

Médico neuropediatra: 5 vagas;

Médico Pediatra: 10 vagas;

Médico Traumatologista: 8 vagas;

Nutricionista: 18 vagas;

Pedagogo: 5 vagas;

Professor de Educação Básica – Ciências: 10 vagas;

Professor de Educação Básica – Pedagogo: 320 vagas;

Professor de Educação Básica – Educação Física: 10 vagas;

Professor de Educação Básica – Educação Infantil: 30 vagas;

Professor de Educação Básica – Educação Especial AEE: 5 vagas;

Professor de Educação Básica – Geografia: 5 vagas;

Professor de Educação Básica – História: 20 vagas;

Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa: 40 vagas;

Professor de Educação Básica – Língua Inglesa: 20 vagas;

Professor de Educação Básica – Matemática: 40 vagas;

Psicólogo: 20 vagas;

Psicopedagogo: 5 vagas;

Técnico de Enfermagem: 100 vagas.



Como foi o último concurso 2023

O último edital foi liberado em 2019 e foram ofertadas quase 500 vagas para área da educação. A Cedepam foi a banca organizadora.

No caso de ensino médio foram oferecidas 133 vagas para o cargo de secretário escolar.

Para nível superior, as oportunidades foram as seguintes:

coordenador pedagógico – 198 vagas

diretor – 133 vagas

Sobre as provas objetivas, foram 50 questões com as disciplinas abaixo:

língua portuguesa,

raciocínio lógico/matemático,

legislação

políticas educacionais.

O certame ainda contou ocm análise de títulos e curso de formação.

Outros concursos no Nordeste

O concurso CODEBA 2023 (Companhia das Docas do Estado da Bahia) anuncia que as inscrições estão abertas com vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, no site doInstituto AOCP. Confira mais detalhes sobre as vagas. Vagas concurso CODEBA 2023 As oportunidades do concurso CODEBA 2023 são para nível médio e superior nos seguintes cargos: Nível médio: Técnico Portuário – Apoio Administrativo, Técnico Portuário – Controle Portuário, Técnico Portuário – Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações, Técnico Portuário – Manutenção de Obras e Técnico Portuário – Meio Ambiente

Nível superior: Analista Portuário – Administrador, Analista Portuário – Advogado, Analista Portuário – Analista de Tecnologia da Informação, Analista Portuário – Contador, Analista Portuário – Economista, Analista Portuário – Engenheiro Civil, Analista Portuário -Engenheiro Eletricista, Analista Portuário – Engenheiro Mecânico, Analista Portuário – Gestão Ambiental, Analista Portuário – Sanitarista, Analista Portuário – Serviço Social e Analista Portuário – Engenheiro de Segurança do Trabalho. Os salários podem ultrapassar R$ 10 mil. Os servidores ainda terão direito a R$ 1.334,95 de auxílio alimentação . Como serão as provas do concurso CODEBA 2023 ? As provas deverão acontecer em Salvador e estão marcadas para 19 de novembro. Vale lembrar que a Codeba é uma autoridade portuária que administra os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu. Com sede na capital baiana, a companhia é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República e sua estrutura demanda profissionais de diversos campos de atuação. O concurso vai contar com provimento imediato e formação de cadastro reserva.