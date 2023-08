Premier League: Moises Caicedo muda-se para o Chelsea em contratação recorde

Moisés CaicedoO futuro do jogador parece estar resolvido e é uma questão de passar nos exames médicos para ele mudar de time na Premier League.

Após negociações com Chelsea e Liverpool, Brighton e Hove Albion chegou a um acordo recorde com o Blues para a venda do jogador.

Segundo informações de Fabrizio Romano e The Athletic, o equatoriano será vendido por 115 milhões de libras, o equivalente a 133 milhões de euros.

Terá de passar por exames médicos esta segunda-feira, altura em que se prevê a oficialização da sua contratação pelo clube londrino.

Liverpool também lance para caicedo e teria oferecido 110 milhões de libras, mas os Reds e Jürgen Klopp ficará sem o jogador. O acordo seria de oito anos, até 2031, com opção por mais um.

Chelsea e Liverpool se enfrentaram neste domingo pela primeira rodada da temporada 2023-24 da Premier League, com empate em 1 a 1.

Brighton fez sua estreia com uma derrota por 4 a 1 para o recém-promovido Luton, partida pela qual caicedo não foi convocado. O equatoriano disputou 45 jogos, 42 como titular nas duas últimas campanhas da Premier League.

A assinatura de caicedo supera o recorde de 107 milhões pagos por Chelsea para benfica para Enzo Fernandez no início deste ano.