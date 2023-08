prêmio de R$ 3,5 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira (16), a partir das 20h, o sorteio da Mega-Sena do concurso 2621, com um prêmio estimado de R$ 3,5 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas do bilhete. A transmissão acontece no Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com o resultado exibido ao vivo no canal do Youtube da instituição.

Resultado Mega-Sena

Último concurso Mega-Sena (2620)

De acordo com a Caixa, no concurso 2620, realizado no último sábado (16), quatro apostas feitas em: Uberaba (MG), uma via canal eletrônico e duas em Sinop (MT), foram contempladas e levaram a bolada de R$ 29.058.128,28. Veja outros resultados.

5 acertos – 404 apostas ganhadoras (R$ 23.042,04)

4 acertos – 21.667 apostas ganhadoras (R$ 613,76)

Entenda como jogar na Mega-sena

A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil entre as 10 que estão em vigor. Dessa forma, para jogar, basta marcar seis números dos 60 disponíveis no volante e pagar sua aposta mínima no valor de R$ 5. No entanto, quanto maior a quantidade de números, maior o valor do palpite, que segue uma tabela fixa estipulada pela Caixa.

Tabela de valores

6 dezenas – R$ 5,00

7 dezenas – R$35,00

8 dezenas – R$ 140,00

9 dezenas – R$ 420,00

10 dezenas – R$ 1.050,00

11 dezenas – R$ 2.310,00

12 dezenas – R$ 4.620,00

13 dezenas – R$ 8.580,00

14 dezenas – R$ 15.015,00

15 dezenas – R$ 25.025,00

16 dezenas – R$ 40.040,00

17 dezenas – R$ 61.880,00

18 dezenas – R$ 92.820,00

19 dezenas – R$ 135.660,00

20 dezenas – R$ 193.800,00



Aposta virtual e presencial

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, escolhendo seis números no valor de R$ 5,00, e virtualmente, através do site e aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30. Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Como ganhar na Mega-Sena?

Para sair vitorioso, o apostador precisa acertar as seis dezenas (sena), cinco (quina) ou quatro (quadra). Cada palpite certo ganha uma porcentagem dos 43,35% do prêmio bruto da arrecadação. Ou seja, quem atingir os seis números recebe 35%, enquanto cinco e quatro recebem 19%. No entanto, caso não exista ganhador, o valor acumula para o próximo concurso.

Arrecadação Mega-Sena

Visando melhorar a qualidade de vida dos apostadores, uma parte da quantia arrecadada é repassada para o governo federal para investimento no Fundo Nacional da Cultura (FNC), Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN),Ministério do Esporte (Ministério da Cidadania),Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e outras áreas.

Bolão da Caixa

Uma possibilidade para quem quer sair vitorioso e não tem nenhum palpite é adquirir um Bolão Caixa no valor mínimo de R$ 15. Além disso, também existe a alternativa de comprar cotas dos bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas. O valor mínimo da cota é de R$ 6. além disso

Retirada do valor

Bem como todos os sorteios da loteria, o felizardo pode sacar o dinheiro do bilhete ganhador em qualquer casa lotérica caso o prêmio bruto seja de até R$ 2.112,00. No entanto, em valores acima do estipulado, é necessário se dirigir até uma agência da Caixa com um documento de identificação com CPF e recibo da aposta premiada.

Outros sorteios Loterias Caixa de Hoje

Seguindo o calendário previsto, além da Mega-Sena, a Loteria ainda realiza os sorteios da Lotofácil, Quina, Federal, Lotomania, Super Sete e +Milionária nesta quarta-feira (16).