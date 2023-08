prêmio de R$ 4,5 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira (30), às 20h, o sorteio da Lotomania do concurso 2514, com um prêmio estimado de R$ 4,5 milhões aos apostadores que acertarem as 20 dezenas do bilhete. A transmissão acontece no Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com o resultado exibido ao vivo no canal do Youtube da instituição.

Resultado em tempo real a partir das 20h.

Último concurso Lotomania (2513)

De acordo com a Caixa, no concurso 2513, que ocorreu na última segunda-feira (28), nenhum apostador foi contemplado com os 20 ou 0 acertos, já que essa modalidade também premia aqueles que não acertam os números. Sobretudo, vários brasileiros receberam quantias em dinheiro de acordo com suas marcações. Veja outros resultados.

19 acertos – 3 apostas ganhadoras (R$ 84.375,17)

18 acertos – 81 apostas ganhadoras (R$ 1.953,13)

17 acertos – 599 apostas ganhadoras (R$ 264,11)

16 acertos – 4182 apostas ganhadoras (R$ 37,82)

15 acertos – 15199 apostas ganhadoras (R$ 10,40)

Entenda como jogar na Lotomania

Apesar de parecer fácil, a Lotomania é uma das categorias na qual o apostador precisa escolher 50 números para concorrer em 20, 19, 17, 16, 15 ou 0 acertos. Portanto, devido a variedade de escolhas, a loteria permite que o jogador marque menos que 50 números e deixe que o sistema complete o resto. Outra opção é deixar que o sistema escolha todos os 50 palpites através da Surpresinha ou concorrer a 2, 4 ou 8 concursos consecutivos pela Teimosinha.

Valor e dia do sorteio da Lotomania



Diferente dos outros jogos, na Lotomania existe um preço fixo de R$ 3. Ou seja, a aposta é única e sem a possibilidade de colocar mais números por um valor maior. Os sorteios acontecem três vezes na semana: às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, às 20h.

Aposta online Lotomania

Atualmente, com a praticidade da internet, os apostadores podem fazer seus palpites através do site ou aplicativo Loterias Online. No entanto, a plataforma solicita uma confirmação de idade, login e um valor mínimo de R$ 30. Sendo assim, é necessário preencher vários bilhetes até completar o valor estipulado pela Caixa.

Contudo, as loterias físicas continuam sendo as preferidas dos brasileiros. Basta procurar a mais próxima da sua residência e pagar uma aposta de valor único de R$ 3.

Divisão da premiação

Assim como em outras premiações, o valor bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, no qual essa porcentagem é distribuída em faixas, conforme a tabela abaixo.

1ª faixa – 45% para os vencedores dos 20 números sorteados

2ª faixa – 16% para os vencedores de 19 dos 20 números sorteados

3ª faixa – 10% para os vencedores de 18 dos 20 números sorteados

4ª faixa – 7% para os vencedores de 17 dos 20 números sorteados

5ª faixa – 7%para os vencedores de 16 dos 20 números sorteados

6ª faixa – 7% para os vencedores de 15 dos 20 números sorteados

7ª faixa – 8% para os vencedores de nenhum dos 20 números sorteados

Estatísticas da Lotomania

20 números – 1/11.372.635

19 números – 1/352.551

18 números – 1/24.235

17 números – 1/2.776

16 números – 1/472

15 números – 1/112

00 números – 1/11.372.635

Quanto tempo tenho pra sacar o dinheiro da loteria?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica caso o valor bruto seja de até R$ 2.112,00. Contudo, em quantias maiores, o apostador se dirige até uma agência da Caixa, portando em mãos o documento de identificação com CPF e recibo da aposta. Contudo, a instituição estabelece dez dias úteis em valores acima de R$ 10 mil para realizar o pagamento.

Outros sorteios Loterias Caixa de hoje

Seguindo o calendário previsto, além da Lotomania, a Loteria ainda realiza os sorteios da Quina, Super Sete, Federal, +Milionária e Dupla Sena nesta quarta-feira (30).