A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira (02), às 19h, o sorteio da Loteria Federal do concurso 5787, com um prêmio de R$ 500 mil aos apostadores que acertarem a numeração do bilhete. A transmissão acontece no Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com exibição ao vivo no canal do Youtube da instituição.

Resultado Federal

Resultado em tempo real a partir das 19h.

Último concurso Federal (5786)

No concurso 5786, realizado no último sábado (29), as apostas vencedoras saíram de: São Caetano do Sul (SP), Vitória (ES), Jaraguá do Sul (S), Franco da Rocha (SP) e Goiânia (GO). Cada uma levou uma bolada entre R$ 500 mil a R$ 18 mil. Confira outros resultados.

1º prêmio : 090778 – R$ 500.000,00

: 090778 – R$ 500.000,00 2º prêmio : 073564 – R$ 27.000,00

: 073564 – R$ 27.000,00 3º prêmio : 049371 – R$ 24.000,00

: 049371 – R$ 24.000,00 4º prêmio : 052779 – R$ 19.000,00

: 052779 – R$ 19.000,00 5º prêmio: 041586 – R$ 18.329,00

Como jogar na Loteria Federal?

Os brasileiros que enxergam nas loterias uma forma de enriquecer podem escolher um bilhete com um número impresso em qualquer casa lotérica do país. São diversas as chances de ganhar, mas, a principal, é quando o apostador escolhe a cartela contemplada com um dos cinco números sorteados para o prêmio principal. As outras formas são:

Com milhar, centena e dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais. Bilhetes com números que se aproximem anteriormente ou posteriormente ao número sorteado no primeiro prêmio. Cartelas com números que tenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou posteriores da dezena do número sorteada no primeiro prêmio (aproximação). E a unidade do primeiro prêmio (último número do bilhete é igual ao último número do premiado na primeira faixa).

Quais são os dias e quanto custa uma aposta da Loteria Federal?



A princípio, os sorteios da Loteria Federal são realizados nos mesmos dias que a Mega-Sena, ou seja, às quartas e sábados. Contudo, pode sofrer alterações em caso de feriado, assim um dia da semana será definido pela própria Caixa. O valor do bilhete inteiro com as dez frações custa R$ 40. Mas, caso queira, também é possível comprar frações do bilhete no valor de R$ 4.

Sorteios da Loteria Federal

Todos os sorteios acontecem, primordialmente, às quartas e aos sábados, sendo o prêmio principal de R$ 500 mil. Além disso, vale lembrar que todo mês a instituição realiza o concurso da Milionária Federal, bem como a Extração de Natal, com um valor principal de mais de R$ 1 milhão. Cada um desses bilhetes especiais, com as dez frações, custa R$ 100, já separadamente custa R$ 10.

Como sacar o dinheiro da Loteria Federal?

Bem como todos os sorteios da loteria, o felizardo pode sacar o dinheiro do bilhete sorteado em qualquer casa lotérica caso o prêmio bruto seja de até R$ 2.112,00.

No entanto, como os valores da Loteria Federal são acima do estipulado, é necessário se dirigir até uma agência Caixa portando o documento de identificação com CPF e recibo da aposta premiada. Valores acima de R$ 10 mil podem ser retirados em até dois dias úteis.

Arrecadação

Visando melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, parte do total arrecadado com a venda de bilhetes é destinada a União, portanto, aplicada em áreas como cultura, segurança pública e esporte.

Veja a tabela de porcentagem

Prêmio Bruto – 55,91%

Seguridade Social – 17,04%

Fundo Nacional da Cultura (FNC) – 1,50%

Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) – 0,81%

Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) – 5%

Comitê Olímpico do Brasil (COB) – 1,48%

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) – 0,87%

Taxa de administração Caixa – 4,34%

Comissão Caixa – 8,71%

Outros sorteios Loterias Caixa de Hoje

Seguindo o calendário previsto, além da Federal, a Loteria ainda realiza os sorteios da Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária nesta quarta-feira (02).