prêmio de R$ 6.9 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta terça-feira (15), às 20h, o sorteio da Dupla Sena do concurso 2554, com um prêmio estimado de R$ 6.9 milhões aos apostadores que acertarem os 6 números do bilhete. A transmissão acontece no Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com o resultado exibido ao vivo no canal do Youtube da instituição.

Resultado Dupla Sena

Resultado em tempo real a partir das 20h.

Último concurso Dupla Sena (2553)

No concurso 2553, que ocorreu no último sábado (12), nenhum apostador foi contemplado com seis acertos em nenhuma rodada dos sorteios. No entanto, vários brasileiros receberam quantias em dinheiro de acordo com os seus palpites. Veja outros resultados.

Premiação – 1º Sorteio

5 acertos – 18 apostas ganhadoras (R$ 5.017,79)

4 acertos – 1.135 apostas ganhadoras (R$ 90,94)

3 acertos – 21.627 apostas ganhadoras (R$ 2,38)

Premiação – 2º Sorteio

5 acertos – 16 apostas ganhadoras (R$ 5.080,51)

4 acertos – 968 apostas ganhadoras (R$ 106,63)

3 acertos – 19.206 apostas ganhadoras (R$ 2,68)

Como jogar na Dupla Sena?



Diferente de outras loterias, a Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em apenas um bilhete, já que são dois sorteios por concurso. Portanto, o apostador já sai vencedor se marcar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira ou segunda rodada. Porém, o jogador só pode escolher de 6 (mínimo) a 15 (máximo) números dentre os 50 que estão disponíveis no volante.

Valor e dia do sorteio da Dupla Sena

O valor da aposta mínima da Dupla Sena é R$ 2,50, mas assim como em outros jogos, existe a possibilidade de aumentar a quantidade de números marcados pagando por um preço definido na tabela da caixa. Os sorteios acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Preços da Dupla Sena

6 números – R$ 2,50

7 números – R$ 17,50

8 números – R$ 70,00

9 números – R$ 210,00

10 números – R$ 525,00

11 números – R$ 1.155,00

12 números – R$ 2.310,00

13 números – R$ 4.290,00

14 números – R$ 7.507,50

15 números – R$ 12.512,50

Apostas Dupla Sena

Atualmente, com a praticidade da internet, os apostadores podem fazer seus palpites através do site ou aplicativo Loterias Online. No entanto, a plataforma solicita uma confirmação de idade, login e um valor mínimo de R$ 30. Sendo assim, é necessário preencher vários bilhetes até completar o valor estipulado pela Caixa.

Contudo, as lotéricas físicas continuam sendo as preferidas dos brasileiros. Basta procurar a mais próxima da sua residência e pagar uma aposta no valor de R$ 2,50.

Divisão da premiação Dupla Sena

Assim como em outras premiações, o valor bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, no qual essa porcentagem varia de forma entre os sorteios.

Primeiro sorteio

30% para ganhadores de 6 números

10% para ganhadores de 5 números

8% para ganhadores de 4 números

4% para ganhadores de 3 números

Segundo sorteio

11% para ganhadores de 6 números

9% para ganhadores de 5 números

8% para ganhadores de 4 números

4% para ganhadores de 3 números

Bolão Caixa Dupla Sena

O bolão é uma das alternativas de realizar apostas em grupo e aumentar as chances de ganhar. Para isso, basta preencher o campo do volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Todavia, na Dupla Sena, só é possível comprar bolões no valor mínimo de R$ 10 ou a cota por R$ 2,50, sendo que um bolão deve ter no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

Como sacar o dinheiro da Dupla Sena?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica caso o valor bruto seja de até R$ 2.112,00. Contudo, em quantias maiores, o apostador se dirige até uma agência da Caixa, portando em mãos o documento de identificação com CPF e recibo da aposta. Contudo, a instituição estabelece dez dias úteis em valores acima de R$ 10 mil para realizar o pagamento.

