prêmio de R$ 800 mil

A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (05), às 20h, o sorteio da Quina do concurso 6208, com um prêmio estimado de R$ 800 mil aos apostadores que acertarem as cinco dezenas do bilhete. A transmissão acontece no Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com o resultado exibido ao vivo no canal do Youtube da instituição.

Resultado Quina

Resultado em tempo real a partir das 20h.

Último concurso Quina (6207)

De acordo com informações da Caixa, um jogador acertou as cinco dezenas do concurso 6207, realizado na sexta-feira (04), e levou sozinho R$ 12.993.134,98. Porém, 140 apostas marcaram 4 acertos (R$ 4.827,48); 9.174 apostas marcaram 3 acertos (R$ 73,66 e 192.692 apostas marcaram 2 acertos (R$ 3,50). Veja outros resultados.

Aposta presencial e virtual Quina

A princípio, todas as apostas das loterias da Caixa eram feitas apenas presencialmente, em qualquer lotérica do país. No entanto, com a praticidade da internet, os apostadores podem realizar seus palpites acessando o site ou baixando o aplicativo Loterias Online.

No espaço físico, basta comprar um bilhete, marcar os cinco números desejados e fazer o pagamento de R$ 2,50 pela aposta mínima. Nas plataformas online, é preciso confirmar a idade, efetuar o login cadastrado e fazer a aposta, que tem o valor mínimo de R$ 30. Dessa maneira, o jogador efetua vários jogos simples até alcançar o valor estipulado pela Caixa.

Tabela de valores

5 números – R$ 2,50

6 números – R$ 15,00

7 números – R$ 52,50

8 números – R$ 140,00

9 números – R$ 315,00

10 números – R$ 630,00

11 números – R$ 1.155,00

12 números – R$ 1.980,00

13 números – R$ 3.217,50

14 números – R$ 5.005,00

15 números – R$ 7.507,50



Quina

A Quina é uma modalidade que está em vigor desde 1994, no qual o apostador tem o objetivo básico de acertar cinco números dos 80 presentes no volante. Os sorteios acontecem diariamente, de segunda-feira a sábado, às 20h.

Probabilidade de ganhar na Quina

Muitos apostadores assíduos consideram a Quina uma das categorias mais fáceis da loteria, pois basta acertar 2,3,4 ou os 5 números para sair vencedor. Além disso, com a famosa Teimosinha, a mesma aposta pode concorrer por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos. Assim, o apostador não precisa renovar seus palpites.

Bolão Caixa Quina

Também existe a possibilidade de o apostador adquirir um Bolão Caixa para participar de apostas em grupo. Cada bolão tem o preço mínimo de R$ 12,50, com cada cota mínima custando R$ 3,50.

Distribuição da premiação Quina

Assim como todas as categorias das loterias, o prêmio bruto tem uma porcentagem fixa de arrecadação e outra que é distribuída aos apostadores. Sendo assim, o valor do percentual bruto da Quina é de 43,35%, que fica disposta em:

35% para acertadores dos 5 números

15% para os acertadores de 4 números

10% para os acertadores de 3 números

10% para os acertadores de 2 números

15% acumula para os acertadores dos 5 números da Quina de São João

Quanto tempo tenho pra sacar o dinheiro da Quina?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica caso o valor bruto seja de até R$ 2.112,00. Contudo, em quantias maiores, o apostador se dirige até uma agência da Caixa portando em mãos o documento de identificação com CPF e recibo da aposta. Contudo, a instituição estabelece dez dias úteis em valores acima de R$ 10 mil para realizar o pagamento.

Outros sorteios Loterias Caixa de hoje

Seguindo o calendário previsto, além da Quina, a Loteria ainda realiza os sorteios da Lotofácil, +Milionária, Federal, Mega-Sena, Dupla Sena, Dia de Sorte, Timemania neste sábado (05).