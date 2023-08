Prepare-se para voar pelo Brasil com passagens aéreas acessíveis a partir de R$ 200 com o novo programa “Voa Brasil”

Em uma tentativa de impulsionar o turismo interno e proporcionar viagens acessíveis a aposentados e pensionistas, o governo brasileiro lançou o programa Voa Brasil. O programa, que iniciou no final de agosto, tem como objetivo oferecer passagens aéreas de “Brazil flights” a preços baixos, partindo de apenas R$200 por trecho. O ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França, confirmou a implementação do programa.

O que é o programa Voa Brasil e como vai funcionar

O programa Voa Brasil é uma iniciativa governamental que visa disponibilizar passagens aéreas de “Brazil flights” a preços acessíveis, particularmente para aposentados e pensionistas do INSS. O programa funcionará ocupando assentos vazios em voos domésticos das companhias aéreas parceiras, especialmente fora da alta temporada.

O programa é destinado a aposentados e pensionistas com renda mensal de até R$ 6,8 mil. Os beneficiários poderão adquirir até duas passagens por ano através do site e aplicativo do programa, que ainda serão lançados.

Os interessados poderão comprar até duas passagens por ano, utilizando o site e o aplicativo do programa. Cada beneficiário terá direito a um acompanhante em cada trecho. Aqueles que não voaram nos últimos 12 meses poderão adquirir quatro passagens.

“Se a pessoa não voou nos últimos 12 meses, ela terá direito a quatro passagens. Como é muita gente, vamos começar aos poucos. O primeiro corte seria os aposentados e pensionistas, o que já daria um bom número de pessoas. Vamos testar como vai acontecer isso“, afirmou França.

O Ministério prevê que pelo menos 50 mil passagens sejam disponibilizadas por mês a R$ 200 por trecho. O valor total das passagens para um casal, ida e volta, será de R$ 800. Vale ressaltar que o valor total das passagens poderá ser financiado em até 12 vezes por meio de acordos com a Caixa e o Banco do Brasil.

Os destinos disponíveis serão aqueles listados no site e no aplicativo do Voa Brasil. Portanto, os interessados terão apenas os lugares que estiverem disponíveis no site e no aplicativo do Voa Brasil.

Estadia está inclusa?



Você também pode gostar:

Não. O programa Voa Brasil só inclui passagens aéreas. No entanto, a ideia é que os hotéis também ofereçam descontos durante os períodos de baixa temporada, para acomodar os turistas beneficiados pelo programa.

Os aeroportos estarão preparados para o aumento do fluxo de passageiros?

De acordo com o Ministério, os aeroportos serão preparados para a recepção e atendimento de um maior fluxo de passageiros.

Quais companhias aéreas participam do programa?

Empresas como Latam, Gol e Azul já aderiram ao projeto Voa Brasil.

Quando os beneficiários poderão começar a viajar?

Os períodos disponíveis para viagem vão de fevereiro a junho e de agosto a novembro, quando a ociosidade nos voos domésticos atinge 21%.

Há outros benefícios inclusos no programa?

O governo também está planejando oferecer cashback para quem comprar passagens pelo programa. A concessionária devolverá parte da taxa de embarque para que o passageiro possa gastar em alimentação ou no transporte até o aeroporto.

Parceria com o Ministério do Turismo

O programa Voa Brasil operará em conjunto com o Ministério do Turismo, conforme solicitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é que hotéis também ofereçam descontos nos períodos de baixa temporada, para receber os turistas beneficiados pelo programa.

Para acomodar o aumento do fluxo de passageiros, é necessário preparar os aeroportos. De acordo com os cálculos do Ministério, serão oferecidas pelo menos 50 mil passagens por mês a R$ 200.

O sistema do Governo Federal

O governo está a desenvolver um sistema para integrar as companhias aéreas e conectá-las aos beneficiários do programa. Este sistema será mantido pelo governo federal.

Com o lançamento do Voa Brasil, o governo está a promover uma verdadeira revolução no setor de aviação brasileiro.

Ao oferecer passagens aéreas a preços acessíveis e conectar as grandes companhias aéreas aos clientes, o programa proporcionará oportunidades únicas para os passageiros viajarem pelo país.