Presentes do Dia dos Pais ficam mais caros e preço ASSUSTA brasileiros

Aqueles que planejam presentear seus pais no próximo domingo (13) serão impactados por um aumento de despesas que ultrapassa a inflação média. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), a chamada “Inflação do Dia dos Pais” demonstrou um aumento de preços superior ao índice geral de inflação.

Os produtos e serviços relacionados a esta ocasião apresentaram um incremento de 4,1% em comparação ao ano anterior. Entre os itens que se destacam por sua elevação de preços no Dia dos Pais 2023, encontram-se os perfumes, com um aumento de 8,3%, seguidos por livros e opções de entretenimento como cinema, ambos apresentando um acréscimo de 8,3% e 5,6%, respectivamente.

Itens de vestuário também se mostraram mais onerosos, com roupas registrando um aumento de 5,5%. Além disso, a opção de celebrar a data em restaurantes viu um acréscimo de 5,3% em seus preços, enquanto os relógios apresentaram uma elevação de 4,2%.

Em contrapartida, houve uma redução nos preços de produtos eletrônicos, como computadores, que registraram uma queda de 4,3%, e celulares, que se tornaram 2,6% mais baratos.

A valorização do real em relação ao dólar, aproximadamente 5% nos últimos 12 meses, emerge como um dos fatores determinantes para a redução nos preços desses produtos eletrônicos.

No entanto, André Braz, coordenador dos Índices de Preços da FGV, aponta que não apenas a valorização cambial, mas também as taxas de juros elevadas desempenharam um papel significativo na diminuição da demanda por bens duráveis, contribuindo assim para a redução nos preços deste grupo de produtos.

Vendas devem alcançar R$ 7,67 bilhões

No cenário comercial, as expectativas estão em alta para o Dia dos Pais deste ano, que se projeta com um volume de vendas estimado em R$ 7,67 bilhões, marcando um crescimento de notáveis 2,2% em comparação ao ano passado. As perspectivas foram traçadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que revela otimismo diante desse incremento nas transações.

Além disso, o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), por sua vez, divulgou um levantamento, indicando que a intenção média de compra por presente é de aproximadamente R$ 140. Esse valor, que sinaliza o apreço demonstrado por familiares e entes queridos na escolha de presentes de Dia dos Pais, contribuirá para impulsionar a dinâmica comercial nessa data comemorativa.



Dicas para economizar no presente de Dia dos Pais

O Dia dos Pais é uma ocasião especial para homenagear aquele que sempre esteve ao nosso lado. No entanto, isso não significa que os consumidores precisem gastar uma fortuna para mostrar seu amor e apreço. Aqui estão algumas dicas para economizar no presente do Dia dos Pais, sem comprometer a qualidade da celebração:

Planejamento Antecipado: É indicado começar a pensar no presente com antecedência. Isso permite que os consumidores explorem opções e façam uma comparação de preços com o intuito de aproveitar as promoções sem a pressão do tempo.

Defina um orçamento: Os consumidores também devem definir um limite claro de quanto pretendem gastar. Isso ajuda a evitar gastos excessivos e a encontrar alternativas mais econômicas.

Cupons e Descontos: Em alguns casos é possível encontrar cupons e descontos online ou em lojas físicas. Muitas vezes, essas ofertas podem ajudar a reduzir consideravelmente o custo do presente.

Em última análise, celebrar o Dia dos Pais com economia não diminui o valor do gesto, mas sim realça a dedicação em encontrar maneiras criativas e significativas de homenagear uma pessoa especial. Ao adotar estratégias inteligentes, como o planejamento antecipado, a busca por descontos é possível demonstrar carinho e gratidão, sem comprometer as finanças.