presidente da casa confirma edital para 2024

A Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO) terá concurso público no próximo ano. A informação foi anunciada pelo presidente da casa, deputado Bruno Peixoto (UB), nessa quarta-feira, 02 de agosto.

Apesar de ainda não ter sido divulgado o quantitativo de vagas, a ALEGO confirmou que serão ofertadas no concurso vagas para os seguintes cargos:

Auxiliar de serviços gerais;

Comunicador social;

Analista de T.I;

Agente da polícia legislativa.

“Já determinei o início dos estudos para que em 2024 ocorra o concurso público. A Casa precisa de profissionais concursados nas mais diversas áreas”, informou o presidente da casa.

Bruno ainda destacou que será necessário realizar estudos para inclusão de outros cargos no certame.

Ainda, de acordo com o presidente, foi determinada a criação da Comissão do Concurso Público 2024 com o objetivo de selecionar a banca examinadora, por meio de licitação, e também para definir o quantitativo de vagas.

A diretora de Gestão de Pessoas da ALEGO e futura presidente da Comissão, Lidiana Roncato, destacou que os candidatos aprovados não poderão ser deslocados para outros cargos.

“Não será permitido o desvio de função”, explicou.

Além dos estudos para o novo concurso, o presidente da casa ainda solicitou uma análise com o objetivo de extinguir os cargos comissionados para a entrada dos concursados.

A ALEGO conta atualmente com um quadro de funcionários composto por 411 concursados e outros 1.100 comissionados, divididos em quatro turnos de trabalho, incluindo finais de semana.



Já nos gabinetes e escritórios de representação, a casa conta com 3.800 funcionários que atendem aos 41 deputados estaduais.

A nomeação dos comissionados é de livre escolha, assim como acontece no Congresso nacional, em Brasília. Portanto, esses cargos não podem ser preenchidos por meio de concurso público.

Cada deputado da ALEGO pode contar com até 95 servidores comissionados, desde que esteja dentro da cota mensal de R$ 88.700,00.

ALEP também terá concurso em breve

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) também terá concurso em breve. O certame já conta com comissão organizadora, composta pelos seguintes membros:

Walquíria Wiziack Zauith de Pauli (Presidente da Comissão)

Maria Joaquina Faria de Paula

Airton Cesar Santin (posto anteriormente ocupado por Anderson Vilares Agibert Maia)

Fábio José Brante

Daniela Vanzo Duarte

O principal objetivo da comissão que organiza um concurso público é acompanhar o processo de contratação da banca que será responsável pela seleção, além de realizar a fiscalização do que foi firmado no contrato.

A expectativa é que os próximos trâmites para o concurso ALEP sejam agilizados, tendo em vista que a instituição não realiza concurso público há 20 anos.

O anúncio da realização do concurso foi dada no dia 28 de março.

A mesa executiva da ALEP informou que o novo certame deverá ofertar cerca de 150 vagas, no entanto, ainda não foram informados quais os cargos e os requisitos para preenchimento das vagas.

O anúncio foi realizado pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Ademar Traiano (PSD), junto ao primeiro secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e da segunda secretária, deputada Maria Victoria (PP).

Há 20 anos sem realizar concurso público, a ALEP conta hoje com 191 servidores efetivos e 386 servidores comissionados. Com a realização do certame, a expectativa é renovar e repor o quadro de funcionários.

“Temos funcionários que já estão na Casa há mais de 30 anos. Pretendemos promover esta renovação. Nosso objetivo é fazer desta uma Assembleia moderna e eficiente, que dê resultados para a sociedade”, afirmou o presidente da ALEP.

Será formada uma comissão interna para acompanhar e desenvolver todos os trâmites necessários para a realização do concurso. De acordo com Trajano, a previsão é de que o concurso aconteça ainda neste ano de 2023, mas nenhuma data especifica foi divulgada.

A ALEP possui três cargos (analista legislativo, técnico legislativo e auxiliar legislativo), onde cada um apresenta três classes (I, II e III) e sete níveis. Os salários oferecidos inicialmente para cada cargo varia de R$ 2.298,08 (Auxiliar Legislativo) a R$ 4.343,34 (Analista Legislativo).

Além do salário mensal, o candidato aprovado no concurso ALEP ainda tem direito aos seguintes benefícios previstos em lei:

Adicionais por tempo de serviço;

Verba de representação;

Gratificações;

Diárias;

Outras verbas de cunho indenizatório, atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, na forma regulamentada por Resolução da Assembleia, sendo de 80% Analista Legislativo Advogado; 40% Analista Legislativo (demais especialidades) e 20% Técnico e Auxiliar;

Gratificação de função no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento básico

Auxílio-alimentação;

Auxílio-creche;

Auxílio-saúde aos servidores efetivos ativos e aos comissionados;

Auxílio-saúde aos servidores efetivos ativos e inativos e aos comissionados;