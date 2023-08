Prestes a completar 100 anos, grande empresa de transportes ENCERRA OFICIALMENTE todas as suas operações

Prestes a completar 10 décadas de história uma grande empresa de transportes encerra oficialmente todas as suas operações. A gigante do setor de transporte rodoviário anunciou recentemente o fechamento após passar por uma onda de demissão em massa.

Não precisa se assustar, porque o caso não aconteceu no Brasil. Na verdade, a empresa muito tradicional no setor de transporte rodoviário é dos Estados Unidos e encerrou as atividades aos 99 anos.

A Yellow, grande empresa de transportes encerra oficialmente todas as suas operações nos Estados Unidos. Então, no último domingo ela anunciou que finalizou suas atividades, com uma história de 99 anos de atuação no país.

Há muitos motivos que levaram ao encerramento das atividades da Yellow. Por exemplo, uma série de fusões que trouxeram muitas dívidas para a empresa. Bem como, a paralisação nos serviços após um impasse com o sindicato Teamsters.

Com uma frota de mais de 12 mil caminhões operando em todo os Estados Unidos, a Yellow era muito conhecida por oferecer preços reduzidos e carregar para grandes companhias, como o Walmart e Home Depot.

O anúncio de que a grande empresa de transportes encerra oficialmente todas as suas operações se deu porque mesmo com o destaque no mercado, a Yellow não conseguia oferecer lucros para os investidores.

Clientes insatisfeitos

Um grande descontentamento dos clientes também fez com que o fechamento fosse real. Afinal, a Yellow, que era conhecida pela qualidade, não estava mais conseguindo oferecer um serviço de excelência.

Problemas nas entregas e atrasos eram reclamações recorrentes nos últimos meses, o que motivou ainda mais o fechamento das atividades dessa grande transportadora.

Desde 2021 a Yellow buscava a melhoria dos negócios e, para isso, fez um grande plano de corte de custos e integrações. Assim, um porta-voz da companhia informou que a empresa não pediu concessões ao sindicato em sua recente reestruturação.

Em sua fala, ele informa que a empresa se ofereceu para pagar mais a seus funcionários, mas que o sindicato se recusou a negociar por nove meses. Então, esse pode ter sido um dos fatores chave para a decisão.

Comunicado foi emitido no último domingo

O anúncio de que uma grande empresa de transportes encerra oficialmente todas as suas operações foi enviado a clientes e funcionários no último domingo, 31 de julho, ao meio-dia. Portanto, neste momento a empresa negocia a venda de seu negócio e está prestes a declarar falência.

Quase 30 mil empregos serão findados com o fim da atuação da Yellow nos Estados Unidos. Aliás, desse total, cerca de 22 mil eram membros do Teamsters. Ou seja, é um sindicato do país que regulamente e protege os direitos dos caminhoneiros, tanto no setor público quanto no privado.

Há ainda milhares de outros funcionários que não eram sindicalizados e foram dispensados na última semana, após o anúncio da paralisação do serviço em todo o país.

Função de um sindicato

O Teamster é um sindicato e por sua criação tem como finalidade proteger os direitos dos trabalhadores de um determinado segmento. Ou seja, neste caso, eles são responsáveis por garantir junto à empresa que os trabalhadores não fiquem desamparados.

É também função do sindicato fazer com que os pagamentos devidos sejam efetuados. Portanto, mesmo com a demissão em massa, a Yellow deve cumprir todos os pagamentos a sua equipe.

Infelizmente os colaboradores que não eram filiados ao sindicato ficam sem respaldo. Assim, pode ser que enfrentem problemas maiores com o fim das atividades da empresa no país. Agora é aguardar para entender quais serão os próximos passos.

Caso o pior cenário se confirme e a notícia de que uma grande empresa de transportes encerra oficialmente todas as suas operações for real, será uma verdadeira tragédia para a economia dos Estados Unidos e para o setor de transportes em geral.

Para evitar o interrompimento das entregas, a grande parte dos clientes da companhia já transferiram suas cargas para concorrentes nas últimas semanas. Dessa forma, evitando maiores problemas.

Caso toda a demanda consiga ser atendida pelas concorrentes e os ex-funcionários sejam realocados, as chances dos estragos serem menores é real. Porém, o grande número de desempregados vai impactar negativamente todo o setor.